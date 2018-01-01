مصادر تحدد موعد عودة الحكومة بكاملها الى عدن وتكشف عن تفاهمات مع التحالف

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات

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قالت مصادر اعلامية متطابقة ان الحكومة اليمنية ستعود الى عدن خلال الساعات القادمة.

وقالت إن أعضاء الحكومة تلقوا بلاغاً من رئاسة الوزراء بالاستعداد للعودة إلى مدينة عدن اليوم الخميس.

وأشارت المصادر إلى أن عودة الحكومة إلى عدن تأتي كنتيجة لتفاهمات بين الحكومة الشرعية وقيادة التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

ويستعد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر للعودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن , مع عدد من اعضاء حكومته.

واكدت مصادر حكومية ان بن دغر سيعود الى عدن بعد زيارة خارجية تخللها اجراء عملية جراحية في القاهرة , وعاد منها الى الرياض حيث عقدت حكومته سلسلة اجتماعات هناك .. وتخلل الغياب الطويل لبن دغر عن عدن تكهنات حول تغييرات في الحكومة .

يذكر أن الحكومة التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر (يقيم أعضاؤها في الرياض) غادرت عدن خلال شهر فبراير الماضي بعد أيام من المواجهات المسلحة التي شهدتها المدينة بين قوات تتبع ما يعرف بـ"المجلس الإنتقالي الجنوبي" المدعوم من الإمارات وقوات تابعة للحكومة الشرعية والتي انتهت بسيطرة شبه كلية لقوات "الإنتقالي" على العاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت عدن منذ مغادرة الحكومة اضرابا امنيا وتردي في الخدمات في ظل سيطرت ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي وانتشار مليشيات الحزام الامني.



