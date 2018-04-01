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لهذه الأسباب طالب البنك المركزي بإغلاق حسابات شركة النفط

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس - خاص
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في تحرك جديد من الجهات الرسمية في محافظة شبوة لضبط الحراك المالي لشركة النفط اليمنية , طالب البنك المركزي اليمن بمحافظة شبوة، محلات النور للصرافة بسرعة توريد ونقل أرصدة حسابات شركة النفط بالمحافظة إلى لحسابهم في البنك المركزي.

وشدد البنك في مذكرة رسميه قام بتوجيهها إلى إلى محلات النور للصرافة، على ضرورة إغلاق أي حسابات لديها تخص مكاتب ومؤسسات وهيئات الدولة تجنبا لأي اجراءات تترتب على ذلك.

وتعد رسالة مدير فرع البنك المركزي بشبوة محاولة لضبط إيرادات المحافظة والحد من العبث بالمال العام، لا سيما وأن البنك المركزي تم افتتاحه بعد تأهيله في أواخر يناير 2017م، ولم تلتزم المؤسسات بتوريد الإيرادات بعد مذكرات رسمية سابقة وجهتها السلطة المحلية.

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كلمات دالّة

#اليمن #شبوة #النفط
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