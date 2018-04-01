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موقف أمريكي جديد من هجمات الحوثيين على السعودية

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس -مأرب
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أدانت الولايات المتحدة بشدة هجمات الحوثيين الصاروخية على المدن السعودية وأكدت دعمها للمملكة في الدفاع عن نفسها في مواجهة خطر وكلاء إيران في اليمن.

وأطلق الحوثيون الأربعاء أربعة صواريخ على الأقل وطائرتين مسيرتين على أبها والرياض وجازان ونجران ضمن سلسلة هجمات صاروخية متصاعدة على المدن السعودية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، في بيان نشرته على حسابها بتويتر "تدين الولايات المتحدة هجوم صاروخ الحوثي اليوم(الأربعاء) على الرياض".

وأكدت أن بلادها تدعم "حق شركائنا السعوديين في الدفاع عن حدودهم" مجددة في الوقت ذاته "دعوة جميع الأطراف إلى العودة إلى المفاوضات السياسية التي تسهلها الأمم المتحدة والانتقال إلى إنهاء الحرب في اليمن".

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#اليمن #الحوثيين #السعودية
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