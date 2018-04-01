دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد وميونخ يتأهلان إلى النصف النهائي

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس-وكالات

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تأهل ريال مدريد الإسباني إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم رغم خسارته بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب النادي الملكي سانتياغو برنابيو مساء الأربعاء.

وسجل النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو هدف التأهل لريال مدريد من ضربة جزاء مثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من المباراة التي شهدت طرد حارس النادي الإيطالي بوفون لاعتراضه على قرار الحكم الإنجليزي مايكل أوليفير.

وتقدم يوفنتوس مبكرا في الدقيقة الثانية من المباراة عن طريق لاعبه ماريو ماندجوكيتش، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 37، وأضاف اللاعب ماتويدي الهدف الثالث “لليوفي”، لكن رونالدو تمكن من تسجيل الهدف في الدقيقة الأخيرة والتي مكنت فريقه من بلوغ نصف النهائي، مستفيدا من فوزه في مباراة الذهاب على أرض الفريق الإيطالي بثلاثة أهداف دون رد.

وفي المباراة الثانية، حسم بايرن ميونخ تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعدما تعادل سلبيًا مع ضيفه إشبيلية الإسباني، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “أليانز أرينا” ضمن منافسات دور الثمانية.

واستفاد الفريق البافاري من انتصاره على الفريق الأندلسي في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف.



