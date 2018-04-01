السعودية وفرنسا يشددان على الحل السياسي لإنھاء معاناة اليمنيين

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-متابعات

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أكدت المملكة العربية السعودية وفرنسا على الحاجة إلى حل سياسي في اليمن، وفقا لقرار مجلس الأمن 2216 ـ 2015، لانھاء معاناة الشعب اليمني.

اتفقت السعودية وفرنسا، في بيان مشترك اليوم، في ختام الزيارة الرسمية التي قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى فرنسا،على تنظيم مؤتمر دولي في باريس بشأن المساعدات الإنسانية في اليمن.

وأدان الجانبان في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية، الھجمات الباليستية التي شنتھا الميليشيا الحوثية على المملكة.

وشددا على أھمية امتثال الدول التي تقوم بتزويد الميليشيا الحوثية بالأسلحة والصواريخ الباليستية بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تحظر ھذه الأفعال.

وجدد الجانبان التأكيد على دعم جھود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأعلنت فرنسا بحسب البيان، استعدادھا لدعم تحالف دعم الشرعية في اليمن، وأجھزة الأمم المتحدة في تسريع وصول المساعدات الإنسانية لكافة اليمنيين.



