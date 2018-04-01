قوات الشرعية تواصل تقدمها في معقل الحوثيين

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 418

تمكنت قوات الجيش الوطني من السيطرة على مواقع جديدة في مديرية كتاف شمالي غرب محافظة صعدة المعقل الرئيسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية .

وذكر قائد اللواء 143 العميد ذياب القبلي، في تصريح لموقع الجيش الوطني "سبتمبرنت"، إن قوات الجيش سيطرت على “التبة الفرع” و”جناح الصقر” في الجبهة الشمالية لمديرية كتاف، بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الإنقلابية التي تكبدت خسائر فادحة بالأرواح والعتاد .

ولفت إلى أن اكثر من 20 من العناصر الإنقلابية لقوا مصرعهم واصيب أخرين في المعارك، وتم أسر 5 من عناصرها في وادي العطفين والصوح المقابل لمركز المديرية.

وأكد العميد القبلي أن قوات الجيش الوطني تحاصر المليشيا في مركز مديرية كتاف من ثلاثة محاور، وتخوض معها معارك ضارية منذ انطلاق العمليات العسكرية السبت الماضي .

و شنت مقاتلات التحالف العربي صباح اليوم غارات جوية إستهدفت تعزيزات تابعة للمليشيات الحوثية في مديرية كتاف، وأسفرت عن تدمير عدد من الآليات التابعة للمليشيا ومصرع واصابة جميع من كان على متنها.



