إحصائية مرعبة طلاب الثانوية العامة وممارساتهم

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أظهرت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة بمصر، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، وأن 10٪ من الطلبة والطالبات جربوا التدخين، ومعظمهم في سن من 11 إلى 14 عامًا، ودافعهم في ذلك إما الفضول وإما التغلب على المشاكل وإما تقليد أحد أفراد الاسرة من المدخنين.

وأضافت الدراسة، أن نسبة مستخدمي الإنترنت بين الطلاب 71%، منهم 3.8% يعانون من إدمان الإنترنت، و25%، يعانون من الاستخدام المثير للمشاكل.

وأوضحت الدراسة، أن بعض الطلبة كشفوا عن استخدامهم للمواد المخدرة، وكان معدل انتشار إدمان المخدرات 0.86%، فيما ظهر معدل الانتشار في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا.​



