آخر الاخبار

دوري أبطال أوروبا .. ريال مدريد وميونخ يتأهلان إلى النصف النهائي لهذا السبب تكبد أغنياء روسيا 15 مليار دولار بيوم واحد السعودية وفرنسا يشددان على الحل السياسي لإنھاء معاناة اليمنيين قوات الشرعية تواصل تقدمها في معقل الحوثيين إحصائية مرعبة طلاب الثانوية العامة وممارساتهم عاصفة الرمال تعيد القذافي إلى الحياة حفتر ليبيا يدخل العناية المركزة وينقل إلى أحد مشافي فرنسا على عجل لأول مرة .. أسبوع الموضة الأول في السعودية ودور الأزياء والعروض مسؤول أمريكي: الإمارات تعرقل الحل في اليمن ردة فعلٍ جنونية من حساب روما بعد العودة التاريخية


إحصائية مرعبة طلاب الثانوية العامة وممارساتهم

الخميس 12 إبريل-نيسان 2018 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 223

 

أظهرت دراسة أعدتها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان التابعة لوزارة الصحة بمصر، عن سوء استخدام المواد المخدرة بين طلبة المدارس الثانوية، وأن 10٪ من الطلبة والطالبات جربوا التدخين، ومعظمهم في سن من 11 إلى 14 عامًا، ودافعهم في ذلك إما الفضول وإما التغلب على المشاكل وإما تقليد أحد أفراد الاسرة من المدخنين.

وأضافت الدراسة، أن نسبة مستخدمي الإنترنت بين الطلاب 71%، منهم 3.8% يعانون من إدمان الإنترنت، و25%، يعانون من الاستخدام المثير للمشاكل.

وأوضحت الدراسة، أن بعض الطلبة كشفوا عن استخدامهم للمواد المخدرة، وكان معدل انتشار إدمان المخدرات 0.86%، فيما ظهر معدل الانتشار في الصعيد بصورة أقل من معدلات الانتشار في القاهرة والدلتا.​

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
السعادة.. مادة دراسية تجتذب الطلاب الأميركيين
خوفا من ملاحقة طلاب المملكة قانونياً في دول العالم تعميم جديد
طلاب اليمن في المغرب يشاركون في الملتقى السنوي العالمي
اتحاد الطلبة اليمنيين في جامعة APU بماليزيا يقيم ورشة أكاديمية موسعة
اكثر خبر قراءة طلابنا

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس