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عاصفة الرمال تعيد القذافي إلى الحياة

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
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تناقلت مواقع إخبارية أجنبية معلومات عن إجراء شركة أمازون محادثات مع شركات إنتاجية لعمل مسلسل عن الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، يحمل اسم "عاصفة الرمال".

وذكر موقع (Dead line)، المهتم بأخبار هوليوود والمشاهير، أن العمل سيقوم بكتابته "كارتر هاريس"، الذي سبق أن تولى كتابة عدد من الحلقات في مسلسلات شهيرة مثل (Blood line)، وسيتولى محمد دياب إخراجه.

وسيكون العمل من إنتاج مشترك بين (Anonymous Content) و(O3 Productions) وفقاً للموقع الأمريكي.

وسيكون هاريس ودياب المنتجين التنفيذيين مع طارق مرحب ونيكول رومانو من (Anonymous Content) وعلي جعفر وفادي إسماعيل من (O3 Productions) للإنتاج التابعة لمجموعة إم بي سي.

وأكد فادي إسماعيل، مدير الإنتاج في شركة O3، صحة الأنباء المتداولة، وقال إنهم في مرحلة كتابة السيناريو.

والمسلسل- بحسب الأنباء المتداولة- يهدف إلى سرد قصة حياة القذافي منذ أن كان شاباً فقيراً إلى أن أصبح الرجل الأول في بلاده، واستعراض التغيرات التي شهدتها ليبيا في عهده.

ويتناول المسلسل أيضاً محطات تجمع الإثارة والتشويق عن شخصيته المثيرة للجدل، بداية من انقلابه السلمي على الملك إدريس عام 1969، والتغيرات التي طرأت عليه بعد الثراء وتوليه سدة الحكم لـ42 عاماً.

كما يتطرق إلى تحول القذافي إلى شخص متهور يحكم بلاده بالحديد والنار، ويتورط في عدد من القضايا المخابراتية إلى أن جاءت نهايته بالطريقة التي رآها الناس يوم 20 أكتوبر 2011.

ويستند المسلسل في قصته إلى بعض المؤلفات عن القذافي، معتمداً على الدراما الواقعية في رسم خطوط العمل والشخصيات.

إلى ذلك لم تعلق أمازون على الخبر بالنفي أو الإيجاب، على الرغم من أن الشركة العملاقة خطت خطوات كبيرة في صناعة المحتوى المرئي، ولها استثمارات منافسة في هذا المجال.

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كلمات دالّة

#ليبيا #القذافي #الصحراء
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