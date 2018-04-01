لأول مرة .. أسبوع الموضة الأول في السعودية ودور الأزياء والعروض

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تستضيف العاصمة السعودية الرياض أسبوع الموضة العربي، وهو الحدث الذي ينظم في المملكة للمرة الأولى، وفقا لما أعلنه مجلس الموضة العربي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة من المبادرات التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وقال إنها تستهدف "انطلاق عهد ثقافي جديد" في الدولة التي يسودها الاتجاه المحافظ.

وقال القائمون على التنظيم إن الأزياء المعروضة لن تقتصر على العباءات والملابس العربية بل ستشهد عروضا من أشهر بيوت الأزياء.



