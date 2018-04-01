مسؤول أمريكي: الإمارات تعرقل الحل في اليمن

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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نقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول اميركي مطّلع على الملف اليمني قوله "ان الوضع الحالي يعقّد امكانية الوصول الى حل سياسي".



وقال المسؤول مشترطا عدم ذكر اسمه ان "طريقة تصرّف الامارات في الجنوب تعقّد مهمة الوصول الى حل سياسي، وتطيل المشكلة اليمنية الكامنة في الميليشيات والجماعات المسلحة".



وبحسب الوكالة فإن مسؤولون ودبلوماسيون يرون ان سلطة الرئيس المعترف بها عبد ربه منصور هادي تتلاشى في ظل تفاقم خلافه مع دولة الامارات العربية المتحدة والحراك الجنوبي في عدن، الا أن خيارات التعامل مع هذا الوضع تبدو محدودة.



وتتمتع الامارات بنفوذ كبير في جنوب البلد الفقير، وهي تدعم قوة "الحزام الامني" المؤيدة لدعاة الانفصال والتي خاضت المعارك ضد القوات الحكومية.



ويتداول السياسيون فكرة تقوم على جعل هادي "رئيسا صوريا"، بينما يتم تعيين نائب له من الشمال قادر على اجراء محادثات مع المتمردين الحوثيين لانهاء النزاع.



لكن المسؤول الاميركي يؤكد ان الاستغناء عن هادي أمر مستبعد حاليا.



وأوضح أنه "في نهاية المطاف، هادي ورغم اخفاقاته، يمثل عاملا مهما اذا اردنا الوصول الى حل سياسي في اليمن"، محذرا من انه "اذا لم يتم التوصل الى حل سياسي، قد تبقى السعودية تقاتل في اليمن لعشرين سنة".



بالنسبة الى آدم بارون، الخبير في الشؤون اليمنية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، فان هادي "يبقى شخصية رئيسية (...) فقط لانه رئيس اليمن المعترف به ورئيس الحكومة المعترف بها".



