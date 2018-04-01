3 انفجارات تدوي في سماء الرياض.. والدفاعات السعودية تعترض بالستي حوثي (شاهد فيديو)

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

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قالت وسائل إعلام رسمية سعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت، اليوم الاربعاء، صاروخا بالستيت في سماء العاصمة الرياض.

ودوّت أصوات ثلاثة انفجارات في اجواء الرياض مساء الاربعاء يرجح انها ناتجة من صواريخ قد تكون القوات الجوية السعودية اعترضتها فوق العاصمة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وأعلن تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي المسلحة على “تويتر” إن الحوثيين استهدفوا وزارة الدفاع السعودية في الرياض بصواريخ باليستية اليوم الأربعاء.

وصدر بيان عن التحالف بقيادة السعودية يقول إن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا فوق نجران جنوب المملكة .

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