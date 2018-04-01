آخر الاخبار

عاصفة الرمال تعيد القذافي إلى الحياة حفتر ليبيا يدخل العناية المركزة وينقل إلى أحد مشافي فرنسا على عجل لأول مرة .. أسبوع الموضة الأول في السعودية ودور الأزياء والعروض مسؤول أمريكي: الإمارات تعرقل الحل في اليمن ردة فعلٍ جنونية من حساب روما بعد العودة التاريخية 3 انفجارات تدوي في سماء الرياض.. والدفاعات السعودية تعترض بالستي حوثي (شاهد فيديو) معاقبة رئيس روما بعد احتفاله بفوز فريقه على برشلونة والسبب ! التحالف يسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للانقلابيين في الأجواء السعودية بن سلمان: بإمكاننا إنهاء الصراع في اليمن خلال اسبوع لكننا لا نفعل.. لماذا؟ ولي العهد السعودي يكشف من فرنسا ..هكذا أريد أبنائي أن يعيشوا


3 انفجارات تدوي في سماء الرياض.. والدفاعات السعودية تعترض بالستي حوثي (شاهد فيديو)

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
عدد القراءات 1215

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية إن الدفاعات الجوية اعترضت، اليوم الاربعاء، صاروخا بالستيت في سماء العاصمة الرياض.

ودوّت أصوات ثلاثة انفجارات في اجواء الرياض مساء الاربعاء يرجح انها ناتجة من صواريخ قد تكون القوات الجوية السعودية اعترضتها فوق العاصمة، بحسب ما أفادت مراسلة وكالة فرانس برس.

وأعلن تلفزيون المسيرة التابع لجماعة الحوثي المسلحة على “تويتر” إن الحوثيين استهدفوا وزارة الدفاع السعودية في الرياض بصواريخ باليستية اليوم الأربعاء.

وصدر بيان عن التحالف بقيادة السعودية يقول إن قوات الدفاع الجوي اعترضت صاروخا فوق نجران جنوب المملكة .

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
مسؤول أمريكي: الإمارات تعرقل الحل في اليمن
التحالف يسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للانقلابيين في الأجواء السعودية
بن سلمان: بإمكاننا إنهاء الصراع في اليمن خلال اسبوع لكننا لا نفعل.. لماذا؟
خطر ايراني في قلب صنعاء والحكومة الشرعية تحذر من تهديد محتمل
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس