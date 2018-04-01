التحالف يسقط طائرتين بدون طيار تابعتين للانقلابيين في الأجواء السعودية

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قال تحالف العربي في اليمن إن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اسقطت، اليوم الأربعاء طائرة بدون طيار معادية حاولت استهداف مطار أبها الإقليمي.

وأكد المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، أن منظومة الدفاع الجوي الخاصة بحماية المطار رصدت جسما غير معّرف باتجاه المطار وتم التعامل معه بحسب قواعد الاشتباك وتدميره.

وأضاف أنه تم في حينه إغلاق حركة الملاحة الجوية بما يتوافق مع قوانين الطيران العالمي، ومن ثم عادت الحركة الجوية من وإلى المطار لطبيعتها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء.

وأوضح العقيد المالكي الى أنه ومن خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين أنها طائرة بدون طيار "معادية حوثية بخصائص ومواصفات إيرانية" كانت تحاول استهداف المطار المحمي بموجب القانون الدولي الإنساني.

كما ذكر العقيد المالكي أنه تم رصد جسم غير معروف باتجاه أحد الأعيان المدنية بجازان وتم التعامل معه بوسائل الدفاع الجوي وتدميره دون وقوع أي خسائر.

وأوضح أنه من خلال فحص حطام الجسم من قبل المختصين بقوات التحالف المشتركة تبين تطابق الأجزاء والحطام مع الطائرة بدون طيار المعادية والتي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.



