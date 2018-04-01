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ولي العهد السعودي يكشف من فرنسا ..هكذا أريد أبنائي أن يعيشوا

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس- (CNN)
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كشف ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن رغبة زوجته وأبنائه بممارسة حياتهم الطبيعية بعيدا عن الأضواء والضغط السياسي، وذلك خلال إجابته على سؤال إحدى الصحفيات في المؤتمر الصحفي الذي جمعه بالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، في باريس.

ووجهت الصحفية سؤالا لولي العهد السعودي عما إذا كان ينوي اصطحاب زوجته معه خلال زيارته المقبلة إلى فرنسا كما فعل ملك المغرب، محمد السادس.

أجاب محمد بن سلمان على سؤال الصحفية قائلا "في الواقع لدي زوجة وأربعة أبناء وهم حريصون جدا على ألا تتأثر حياتهم الطبيعية والبسيطة بسبب موقعي ومنصبي اليوم".

وأضاف ولي العهد السعودي "وأنا أريد أن أحافظ على إبقاء الحياة الطبيعية لأبنائي، بعيدة عن الأضواء والضغط السياسي والاهتمام الأكثر من اللازم، أريدهم أن يعيشوا بشكل طبيعي جدا، وزوجتي تريد هذا الأمر كذلك وأنا أحترم رغبتها".

ووقع محمد بن سلمان على عدة اتفاقيات اقتصادية مع الرئيس الفرنسي، بالإضافة إلى اتفاقية تعاون لتطوير الأماكن الأثرية في المملكة، مثل محافظة العلا الواقعة في شمال غرب السعودية.

 
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#السعودية #الرياض #اليمن #الحوثيين
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