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خطر ايراني في قلب صنعاء والحكومة الشرعية تحذر من تهديد محتمل

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 06 مساءً / مأرب برس -سبأ
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سفارة طهران بصنعاء

أعربت وزارة الخارجية عن استنكارها الشديد لاستمرار تدخل ايران السلبي في الشأن اليمني بهدف دعم الانقلاب وتشجيع الفوضى وعدم الاستقرار في اليمن امتداداً لأدوارها التخريبية في المنطقة .

وقالت الوزارة في بيان لها "حولت إيران مبنى سفارتها في صنعاء إلى ثكنة عسكريه ومركز تدريب للميليشيا الانقلابية وغرف عمليات عسكريه يجتمع فيها المستشارون العسكريون الإيرانيون مع قيادات الانقلاب، ومخازن للأسلحة والمتفجرات والصواريخ التي تهدد حياة السكان المحليين في العاصمة صنعاء كما تهدد المحافظات والمدن اليمنية الأخرى ودول الجوار "

وذكرت الوزارة ، الحكومة الإيرانية بأن الحكومة اليمنية قد أعلنت عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطلبت من جميع دبلوماسييها ومواطنيها مغادرة اليمن منذ ثلاث سنوات.

ودعت الوزارة الحكومة الإيرانية الى الالتزام بالمواثيق والاتفاقيات والأعراف الدبلوماسية وإغلاق سفارتها بصنعاء بشكل فوري ومغادرة جميع مواطنيها للأراضي اليمنية ،كما كررت دعوتها لإيران لكف تدخلاتها في اليمن والتوقف عن دعم مليشيا الحوثي الانقلابية والالتزام بقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفِي المقدمة القرار 2216 .

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#اليمن #ايران
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