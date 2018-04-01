الجيش الوطني يعلن ميدي مدينة محررة

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن الجيش الوطني، اليوم الأربعاء، مدينة ميدي الساحلية محررة بشكل كامل من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية.

و احتفت قيادة المنطقة العسكرية الخامسة اليوم الأربعاء، بتحرير وتطهير جميع أحياء مدينة ميدي من الميليشيا ، بمشاركة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ حجة اللواء الركن عبد الكريم السنيني، وقيادة العمليات المشتركة التابعة للتحالف العربي.

وخلال الاحتفال هنأ المحافظ القيادة السياسية والعسكرية وكافة أبناء الشعب اليمني بهذا الإنجاز العسكري الكبير، مشيدا بجهود قيادة المنطقة الخامسة في سبيل تحرير مدينة ميدي وقيادة العمليات المشتركة في الوقوف جنبًا إلى جنب من أجل تحرير المدينة .

من جانبه، قال قائد المنطقة الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح "ان مدينة ميدي تعتبر بوابة النصر والتحرير لكامل المحافظة وكما رفعت سارية العلم اليوم بمدينة ميدي سترتفع غدا في كل محافظات إقليم تهامة وفي العاصمة صنعاء ".

وكانت قوات الجيش الوطني أطلقت الأحد الماضي عملية عسكرية واسعة تمكنت خلالها من خلالها تحرير مدينة ميدي بشكل كامل بعد ثلاثة أيام من المعارك المتواصلة.



