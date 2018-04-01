حقيقة قصف مطار ابها وشركة ارامكوا بطائرة حوثية بدون طيار (شاهد)

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -تغطيات

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نفت شركة ""أرامكو" السعودية، اليوم الأربعاء، تعرض منشآتها في جازان جنوبي غرب المملكة لقصف من قبل جماعة الحوثي المسلحة.

وقالت الشركة إن منشآتها في جازان تعمل على نحو طبيعي وآمن بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، قالت جماعة الحوثي المسلحة، أن سلاح الجو المسير التابع لها نفذ ضربات جوية بطائرة "قاصف 1" على مطار أبها في عسير، وعلى شركة أرامكوا في جيزان”.

في ذات قالت مصادر سعودية يوم الاربعاء، إنه تم اسقاط طائرة بدون طيار يعتقد انها تابعة لجماعة الحوثيين في مطار أبها بالسعودية.

وذكرت المصادر ، إنه تم اغلاق مطار أبها مؤقتاً واجلاء المسافرين من المطار، بعدما حلقت طائرة بدون طيار في سماء المدينة.

وأوضحت انه تم اسقاط الطائرة بدون طيار بعد تحليقها فوق المطار.

وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي زعمت اليوم الأربعاء، تنفيذ ضربة بطائرة بدون طيار على مطار أبها ومنشأة تابعة لشركة أرامكو السعودية النفطية العملاقة في جنوب المملكة.



