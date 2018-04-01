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الذهب يسجل ذروته في أسبوع بفعل انخفاض الدولار

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس - وكالات
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لامست أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع يوم الأربعاء مع انخفاض الدولار إلى أقل سعر له في أسبوعين بينما أججت عوامل جيوسياسية الطلب على المعدن كملاذ آمن.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.4 بالمئة إلى 1344.16 دولار للأوقية (الأونصة) مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، وفي وقت سابق سجلت الأسعار أعلى مستوياتها في أسبوع عند 1345.35 دولار للأوقية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1348 دولارا للأوقية.

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