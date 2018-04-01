آخر الاخبار

حقيقة قصف مطار ابها وشركة ارامكوا بطائرة حوثية بدون طيار (شاهد) الذهب يسجل ذروته في أسبوع بفعل انخفاض الدولار منظمة دولية تأخذ تصريحا من التحالف بدخول اليمن لتنفيذ هذه المهمة فالفيردي يكشف المسؤول الأول عن خروج برشلونة من دوري الأبطال! التحالف يرد على تصريحات مسئول في الشرعية وينفي ما جاء فيها الحوثيون يلاحقون صور صالح ضغوطات حوثية لتجنيد خريجي جامعة الحديدة متصفحات الويب تبدأ في قتل كلمات المرور هل يحمي الشريط اللاصق على كاميرا الويب من التجسس؟ اغتيال الخطباء..حرب المنابر.. معركة إمارتية للسيطرة على عدن


منظمة دولية تأخذ تصريحا من التحالف بدخول اليمن لتنفيذ هذه المهمة

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 459

أصدرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية تصريحاً لمنظمة "البلسم" الدولية بالدخول إلى اليمن لعلاج مرضى القلب وإجراء عدد من جراحات القلب المفتوح، وذلك بناءً على الطلب الذي تلقته المنظمة من وزارة الصحة والسكان اليمنية المستند على ما جاء من مركز نبض الحياة في مدينة المكلا حول الحالات المتزايدة لمرضى القلب .

وبحسب وكالة الانباء السعودية(واس)جاءت الموافقة وتوفير الدعم اللوجستي الذي تحتاجه المنظمة لتسهيل أعمالها داخل اليمن بناءً على حرص دول التحالف العربي بقيادة المملكة على سلامة الشعب اليمني وتوفير ما يحتاجونه من أمور علاجية ملحة.

وتأتي هذا الاستجابة الفورية في إطار الجهود المتواصلة بمنح تصاريح للمنظمات والجمعيات الإنسانية الدولية وتسهيل إجراءات دخولهم للأراضي اليمنية بالتنسيق مع الحكومة الشرعية اليمنية.

وتُعد منظمة البلسم الدولية إحدى المنظمات الطبية التطوعية التي يعمل فريقها الطبي منذ أكثر من 20 عاماً في عدة دول لعلاج وجراحات القلب في أقصى الظروف البيئية .

وسيصل الفريق الطبي إلى اليمن خلال الأيام القليلة القادمة.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
حقيقة قصف مطار ابها وشركة ارامكوا بطائرة حوثية بدون طيار (شاهد)
التحالف يرد على تصريحات مسئول في الشرعية وينفي ما جاء فيها
الحوثيون يلاحقون صور صالح
ضغوطات حوثية لتجنيد خريجي جامعة الحديدة
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس