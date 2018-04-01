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بن سلمان يتحدث عن العمليات العسكرية باليمن واجتياح صنعاء

الأربعاء 11 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان االثلاثاء، إن التحالف الذي تقوده بلاده في اليمن، قادر على اجتياح العاصمة صنعاء غدا، وإنهاء الصراع خلال أسبوع، إلا أنه يخشى سقوط ضحايا مدنيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون بالعاصمة الفرنسية باريس، ردا على سؤال حول اتهام التحالف بـ«ارتكاب جرائم حرب» في اليمن.

ونفى بن سلمان تلك الاتهامات، قائلا: أي عمليات عسكرية في العالم بلا شك تحدث بها أخطاء، والسؤال المهم هذا الشيء متعمد أم لا؟ مخطط أم لا؟ بقصد أو غير قصد؟ هنا تكمن جريمة الحرب.

وأضاف: نعمل مع فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا، لمساعدتنا على تطوير آليات التخطيط وآليات الاشتباك، لضمان عدم وقوع ضحايا مدنيين بأي شكل من الأشكال.

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