السعادة.. مادة دراسية تجتذب الطلاب الأميركيين

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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وقالت لوري سانتوس الأستاذة التي تدرسها إن مادة "علم النفس والحياة الجيدة" لاقت رواجا كبيرا بين الطلاب، وهو أكبر فصل دراسي في تاريخ جامعة ييل التي تأسست عام 1701.

وأضافت أن ما يجتذب الطلاب هو الأمل في أن يساعدهم العلم على التغلب على الاكتئاب الذي بلغ أعلى درجاته على الإطلاق في الجامعات.

وذكرت سانتوس أن الشعور بالسعادة يزيد عن طريق التواصل الاجتماعي وممارسة الرياضة والتأمل والنوم لفترات طويلة، وأضافت أن الممتلكات والمال عادة ما تكون من أهداف الحياة لكن الطريق إلى السعادة يسير في اتجاه آخر.

وتابعت أن الأشخاص السعداء يقضون الوقت مع آخرين، ويعطون الأولوية لتخصيص وقت لأصدقائهم وأسرهم حتى أنهم يتحدثون مع عمال المقاهي.

وأضافت "نعمل جاهدين للحصول على راتب كبير أو شراء منزل ضخم...هذه الأشياء لن تجعلنا سعداء كما نعتقد".

ومن الواجبات المنزلية لهذا الفصل الدراسي إظهار المزيد من العرفان بالجميل، والقيام بأعمال خيرة وزيادة التواصل الاجتماعي.

وتعد "ييل" ثالث أقدم جامعة في الولايات المتحدة ومن بين خريجيها جورج بوش الأب وجورج بوش الابن ورئيس المحكمة العليا صامويل أليتو، والممثل بول نيومان والممثلة ميريل ستريب.



