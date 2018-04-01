مصدر حكومي يكشف نتائج تحريات حادثة "فتاة الخوخة" بسبب ملف سوريا.. معركة بنيويورك وتأهب بواشنطن لن تصدق .. ماذا سيحدث لو توقف جوجل عن العمل لمدة 30 دقيقة الفريق محسن: عازمون على دحر المشروع الإيراني وحماية الممرات المائية الأطعمة التي يمكنها أن تحل محل الفياجرا قوات الجيش تدحر الانقلابيين في الشريجة والغارات تستهدف في خدير دولة خليجية تبتاع 24 طائرة تايفون بريطانية بأسعار خيالية تعرف على أخطر ما في الموازنة الأمريكية زيارة البلدان المرشحة لتنظيم مونديال 2026 حذف أشهر أغنية في العالم من يوتيوب شاهدها المليارات لهذا السبب
انخفض أداء جوجل وجميع خدماتها لفترة وجيزة لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق في أغسطس/ آب 2013 حيث انخفضت حركة المرور على الإنترنت كله بنسبة هائلة تصل إلى 40٪ ، أيضاً وقع حادث مماثل في مايو / أيار 2009.
لاحظ ما حدث سابقاً كانت مدته فقط دقيقتين، تخيل ما الذي سيحدث لو كان العطل لمدة 30 دقيقة، من المستبعد جداً حدوث ذلك ومع ذلك فيما يلي ما أنعتقد أنه سيحدث:
بعد أن يتم إصلاح الإنقطاع واستعادة الخدمات:
1.ستنشر جوجل بيان للصحافة تشرح فيه سبب توقفها عن العمل(قد يحدث ذلك).