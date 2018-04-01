لن تصدق .. ماذا سيحدث لو توقف جوجل عن العمل لمدة 30 دقيقة

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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انخفض أداء جوجل وجميع خدماتها لفترة وجيزة لمدة تتراوح بين دقيقتين إلى ثلاث دقائق في أغسطس/ آب 2013 حيث انخفضت حركة المرور على الإنترنت كله بنسبة هائلة تصل إلى 40٪ ، أيضاً وقع حادث مماثل في مايو / أيار 2009.

لاحظ ما حدث سابقاً كانت مدته فقط دقيقتين، تخيل ما الذي سيحدث لو كان العطل لمدة 30 دقيقة، من المستبعد جداً حدوث ذلك ومع ذلك فيما يلي ما أنعتقد أنه سيحدث:

أول بضع دقائق سيتحقق الناس من اتصالهم بالإنترنت، وحتى إن بعضهم سيتصلون مع مزودي الخدمة، وقد يتحقق آخرون من فشل الأجهزة نفسها، وهو الأكثر احتمالاً لمدة انقطاع 30 دقيقة. عندها سيدرك الناس أن العطل حقيقي وستكون هناك فترة من عدم التصديق، سيحاول الأشخاص إعادة تحميل صفحة غوغل الرئيسية. سيبدأ الناس في جميع أنحاء العالم بالتقاط لقطات صور للشاشة عن صفحة خطأ بخادم جوجل [من المحتمل ل 500 مرة]. مصادر الأخبار لصفحة الفيسبوك الرئيسية ستكون كما يلي “يا إلهي .. لا أصدق ما يحدث”، “لقد شاهدت شيئاً مذهلاً” متتالية مع العديد من الصور السابقة. سيبحث الناس عن محرك بحث بديل، و لكن كيف؟ ومعظمهم لا يعرفون إن كان هناك محركات بحث بديلة. سيحدث زيادة كبيرة في حركة المرور لكل من محركي البحث بنج Bing و ياهو Yahoo. ستصبح DuckDuckGo (صفحة على duckduckgo.com) شائعة على تويتر وسيدرك الناس كم هي جيدة (مع العلم أن DuckDuckGo هو محرك بحث لا يقوم بتتبعك). ستنهار العديد من تطبيقات الإنترنت التي تستخدم خدمات جوجل في الواجهة الخلفية، و سيتوقف ال GMAIL عن العمل لمدة 30 دقيقة وستنخفض الإنتاجية في جميع أنحاء العالم إلى حدٍ كبير. لا يمكنني تخيل خسارة الأرباح ليس فقط لشركة جوجل بل لجميع الشركات في أنحاء العالم التي تستخدم جوجل. إذا توقفت خرائط جوجل عن العمل لمدة 30 دقيقة، ستقطع السبل لمستخدمي الأندرويد على الطرقات، وسيتوه مستخدمي اﻵيفون في الممرات. الحياة في الصين لن تتأثر على الرغم من كل الفشل الذي سيصيب الانترنت. العاملون في الشركات الأخرى المنافسة لغوغل سيستمتعون وسيغنون أغانٍ (من المفترض أن تكون نكتة).

بعد أن يتم إصلاح الإنقطاع واستعادة الخدمات:

1.ستنشر جوجل بيان للصحافة تشرح فيه سبب توقفها عن العمل(قد يحدث ذلك).

سيحاول المختصون بالذكاء التكنولوجي في جميع أنحاء العالم البحث عميقاً عن سبب الانقطاع. سيعتقد كثيرون أن مجموعة من القراصنة هم المسؤلين عن الانقطاع ثم سيسألون العديد من القراصنة عن رأيهم. ستغطي وسائل الإعلام الحدث بجنون وسيتصلون بالخبراء محاولين تحليل الوضع بأنفسهم.

سيكتب العديد من المدونين موضوع ” كيف أننا نعتمد على غوغل بشكلٍ كبير؟ مراجعة للواقع ” حتى وسائل الإعلام ستفعل ذلك. سيمتلئ موقع Quora بالأسئلة “لماذا حدث ذلك؟”، “ما رأيك في الانقطاع؟”، “هل يمكن أن يحدث مرة أخرى؟”، “هل تسربت بياناتي؟”، “هل صحيح أن جوجل تعرض للاختراق ؟ “، الخ. سيستبدل الكثير من المستخدمين خدمات جوجل ببرامج أخرى. ستنشر مواقع مثل BuzzFeed و ScoopWhoop مقالات عن “توقف جوجل لمدة 30 دقيقة، و لن تصدق ما الذي حدث بعد ذلك” و “10 أشياء يجب تنفيذها عندما يتوقف جوجل عن العمل في المرة القادمة”. سيجد الناس الجواب و سيدركون أن الكثير من ذلك قد حدث في الواقع (مرة أخرى، من المفترض أن تكون نكتة ).



