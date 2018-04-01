الفريق محسن: عازمون على دحر المشروع الإيراني وحماية الممرات المائية

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 237

أكد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح عزم الشرعية بقيادة الرئيس هادي ودعم من دول التحالف على الاستمرار في دحر مشروع إيران التخريبي وحماية الساحل والممرات المائية من استهداف ميليشيا الحوثي.

أشاد في اتصال هاتفي ،بقائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح "بالانتصارات الميدانية في ميدي وما يحققه الجيش الوطني من إنجازات على الأرض في سبيل التقدم باتجاه استكمال التحرير".

واطلع نائب الرئيس على المستجدات الميدانية وسير العمليات العسكرية في ميدي، مثمناً الدور الأخوي لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ،مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود والجاهزية القتالية في كل الأوقات، ووفقا لما جاء بوكالة "سبأ"

من جانبه عبر قائد المنطقة عن تقديره لاهتمام نائب رئيس الجمهورية بسير العمليات العسكرية في مختلف المواقع والجبهات، مؤكداً جاهزية أفراد الجيش ومعنويتهم القتالية واستمرار التقدم وبسط سلطة الدولة.



