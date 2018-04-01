الأطعمة التي يمكنها أن تحل محل الفياجرا

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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لجأ أسلافنا إلى عناصر مختلفة من الطبيعة لزيادة القوة والرغبة الجنسية، في الواقع. يُشتق مصطلح (المنشطات الجنسية aphrodisiac) من اسم (أفروديت Aphrodite)، إلهة الحب عند الإغريق، والتي كانت مرتبطة بالخصوبة والطاقة الجنسية.

وبفضل العلم، لدينا العديد من المنشطات الكيميائية، والتي يصفها الأطباء لبعض المرضى في حالات محددة، ولكن في الواقع، يكفي في معظم الحالات اللجوء إلى الطبيعة الأم للحصول على كل ما نحتاجه.

تذكر الطبيبة جينيفر بيرمن (Jennifer R. Berman) من مركز بيرمن لصحة المرأة (Berman Women’s Wellness Center) في كاليفورنيا قائلةً: «هنالك أدلّة على احتواء بعض الأطعمة لفيتامينات ومركبات يمكنها أن تعزز الوظائف والخبرات الجنسية».

أثبتت الكثير من البحوث العلمية فعالية كبيرة لبعض الأطعمة في زيادة هرمونات الشهوة الجنسية، ومما كتب في هذا الموضوع كان كتاب “جنس رائع وطبيعي” للدكتورة لاوري ستييل سميث.

ومن أهم هذه الأطعمة التي ورد ذكرها في كثير من البحوث التي قُدمت في هذا الصدد كانت:

1- الرمان

يقوي الرمان الأوعية الدموية للرجال والنساء على حد سواء، وتقول لاوري ستيل سميث، إن “الدورة الدموية الجيدة تؤدي لأعضاء تناسلية أكثر صحة، مما يعني نشوة جنسية أفضل”.

ومن أهم فوائد الرمان التي تعود على الصحة أيضا مما أثبتتها البحوث:

انخفاض خطر الاصابة بأمراض القلب والشرايين والسكتات القلبية والدماغية، ووجد أن فيه مادة تشابه تأثير هرمون الاستروجين في الجسم، مما يفيد في تقليل الأمراض المرتبطة بانقطاع الطمث مثل هشاشة العظام.

إبطاء نمو الخلايا السرطانية، وبالتالي انخفاض خطر الإصابة بالسرطان، خصوصا سرطان البروستاتا والثدي وسرطانات الغدد الليمفاوية.

تخفيف أعراض الإسهال وتقوية المناعة.

خفض نسبة الكولسترول في الدم والضغط المرتفع.

المساعدة في السيطرة على الوزن.

مكافحة تلف الخلايا والتهابات المفاصل، حيث أثبتت اخر البحوث احتواء الرمان على إنزيم يعمل على تقليل أو إبطاء تلف الغضاريف.

المساعدة في الوقاية من مرض السكري.

المحافظة على البشرة وحمايتها، حيث أثبتت البحوث أن له دور في تعزيز امتصاص فيتامين D عن طريق تعزيز قدرة خلايا الجلد على امتصاصه.

2- بروكولي

البروكلي من أشهر الخضروات التي تصدرت مؤخرا عالم الأبحاث، لما وجد له من مكونات غذائية مهمة.

وقالت لاوري ستيل: “هذا النوع من الخضار تحديداً غني جداً بالاندول-3-كاربينول، المادة التي تساعد على تفكيك وتنظيم الاستروجين، ووجود الهرمون بكمية مناسبة يضمن وجود نشاط جنسي قوي”، فالكثير من الأستروجين يؤدي لإجهاد كل من الرجل والمرأة.

ويعد البروكلي أحد الخضروات الصليبية التي تنتمي إلى عائلة الكرنب، والتي تشمل أيضا: الملفوف، والجرجير، واللفت والفجل، والزهرة.

ويمتاز البروكلي باحتوائه على بعض المواد الكيميائية القوية لتعزيز المناعة ومكافحة عدد من الأمراض، ولربما أشهر ما شاع عنه هو دور بعض المواد التي يحتويها في تقليل خطر الإصابة بكل من سرطان المستقيم، وسرطان القولون.

لذا ينصح مختصو التغذية بأهمية إدراج البروكلي ضمن نظام غذائي متوازن وشامل لتحقيق الفوائد المرجوة للصحة منه.

3- بذور اليقطين

تنبع فوائد اليقطين من غناها بمضادات الأكسدة والفيتامينات بشكل كبير، فهو مفيد لصحة القلب وصحة العظام، كما يحوي على مواد تساعد في مكافحة الالتهابات المختلفة.

وتساعد بذور اليقطين على أداء جنسي أفضل، فهي تحتوي مادة L-tryptophan، التي تعتبر مكوناً أساسياً في تكوين السيروتونين، الذي يؤثر مباشرة على الصحة الجنسية، ويمكن إضافته للسلطات أو خلطه بالحبوب الأخرى.

4- التوت الأزرق

تشتهر أمريكا الشمالية بالتوت الأزرق، وهو مصدر عالي بالمغذيات ومضادات الأكسدة، ولهذا تم إدراجه في قائمة الأغذية الخارقة مثله مثل البروكلي، والثوم، وتوت غوجي Goji berries والرمان.

ويعتبر التوت الأزرق من المأكولات الغنية بسكر D-mannose الذي يقوي الأوعية الدموية للأعضاء التناسلية، كما يمنع الإصابة بأمراض المجرى البولي، والتي تقلل كثيراً من النشاط الجنسي.

5- الشوكولاتة

لطالما اشتهرت الشوكولاته، والداكنة منها بشكل خاص، باحتوائها على مضادات أكسدة قوية، كالفلافونويدات التي تساعد على تعزيز مناعة الجسم ، وعرف عنها دورها في تحسين المزاج ومعالجة الاكتئاب!

وهناك سبب علمي وراء أن الشوكولاتة تحسن من المزاج العام، فهي واحدة من المأكولات المثيرة للشهوة الجنسية، كما تقول لاوري ستييل سميث، وذلك لأنها تحتوي على المادة الكيميائية PEA والتي تُفرز حين يقع الشخص في الحب، كما يستخدمها العقل في حالة الوصول للنشوة الجنسية.

لكن تؤكد البحوث أن الافضل هو استخدام الشوكولاتة السوداء، فهي تحتوي تركيزاً أكبر بالمقارنة بتلك المخلوطة بالحليب.

فضلا على كونها تعزز إفراز السيروتونين، وهو صانع الإحساس من الاسترخاء والمتعة، وهي تخفف بشكل كبير من آلام الطمث.

6- الأفوكادو

كان الآزتيك يطلقون عليه اسم (الخصية) نسبة لشكله، كما ويملك العلم الحديث أسبابه لتعزيز علاقة الأفوكادو بالشهوة الجنسية.

حيث إنّ الأفوكادو يحتوي على دهونٍ غير مشبعةٍ بنسبة أكبر من تلك المشبعة، والأولى تحافظ على قوة ضخّ القلب للدم بشكل صحي لكل الأعضاء، فالرجال الذين يعانون من أمراض القلب معرضون أكثر بمرتين للإصابة بعجز الانتصاب من أولئك السليمين.

7- اللوز

يعتبر اللوز على رأس قائمة الأطعمة المشاكسة، فهو يعمل بمثابة محفز جنسي كما يعزز من الإخصاب.

يحتوي اللوز على الخارَصِين الذي «يحفز الرغبة الجنسية» على حد قول الطبيبة بيرمن، بالإضافة إلى السيلينيوم وفيتامين هـ (Vitamin E)، ويقول الأطباء: «نحن لا نعرف ما هي الآلية التي يتمّ من خلالها ذلك، ولكننا نعلم أنّها تعمل».

8- الفراولة

بالإضافة إلى لونها الأحمر المثير، اللون الذي أثبت أنّه يجذب الرجال نحو النّساء أكثر من الألوان الأخرى كالأزرق والأخضر بحسب دراسة أجريت في 2008م، فالفراولة تُعتبر مصدرًا غنيًّا بحامض الفوليك الذي يدحض العيوب الخلقية، كما أنّه -بحسب دراسة في جامعة كاليفورنيا- مرتبطٌ بزيادة عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل.

لذا فإنّ تقديم الفراولة مع الشوكولاتة في عيد الحب ليس أمرًا اعتباطيًّا، بالإضافة إلى أنّ الشوكولاتة تحتوي على المحفز الجنسي ميثيلكزنثين.

9- المأكولات البحرية

على الرغم من مقامها الرخو والزلق إلّا أّن الأطعمة البحرية معروفة بتحفيزها الجنسي، حيث إنّها من المصادر الغنية بالخارصين.

بالإضافة إلى زيت السمك الذي يحتوي على مكونات أساسية لصحة القلب.

10- الجرجير

استخدم الجرجير كمساعد للإثارة والانتصاب منذ القرن الأول.

وتثبت الدراسات اليوم أنّ المعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في أوراق الجرجير تمنع امتصاص بعض الملوّثات البيئية التي تثبط الشهوة الجنسية.

11- التين

يحتوي التين على الألياف الذائبة وغير الذائبة الضرورية لصحة القلب واللياقة، ممّا يجعله من الأطعمة التي تنعش الحياة الجنسية.

12- الحمضيات

أيّ عضو من عائلة الحمضيات يُعتبر مصدرًا غنيًّا بمضادات الأكسدة، فهو يحتوي على فيتامين سي (Vitamin C) وحامض الفوليك، وتلك العناصر مهمة من أجل الحفاظ على صحة الجهاز التناسلي الذكري.

أهم المنشطات الجنسية بالنسبة للرجال

13- الهليون

يحتوي على كمية كبيرة من فيتامين E، المسؤول عن تفعيل تدفق الدم والأكسجين في منطقة الأعضاء التناسلية، كما يحتوي على البوتاسيوم، والذي يستخدم أيضاً لإنتاج الهرمونات الجنسية.

نصيحة: قم بتناوله لمدة 3 أيام.

14- الموز

يحتوي على الكثير من العناصر التي تحسن المزاج وتعمل على زيادة الثقة بالنفس. وهو مثل الهليون؛ إذ يحتوي على الكثير من البوتاسيوم.

15- المشروبات العشبية

بعض الأعشاب مثل الزنجبيل، الهيل، القرفة أو النعناع هي مثالية لتحفيز الحواس، لتأثيرها الفوري.

16- المكسرات

المكسرات مثل البندق والجوز أو اللوز هامة لزيادة الرغبة الجنسية للرجال لاحتوائها على نسبة عالية من الأرجينين وفيتامين B3 التي تعمل على توسيع الأوعية الدموية.

الأطعمة البحرية والأطعمة الغنية بالزنك

هي من أهم الاطعمة المفيدة جنسياً للرجال، لأنه بالإضافة إلى أنها تعمل على زيادة الرغبة الجنسية، فإنها علاج للعقم عند الذكور، وتساعد في زيادة عدد الحيوانات المنوية.

نصيحة: المحار من أهم هذه المأكولات للرجال، بالإضافة إلى سمك السالمون يحتوي على أوميغا 3 ونسبة عالية من الزنك وفيتامين (د)، ويعمل على زيادة التستوستيرون.

17- الثوم

يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، والأليسين، مما يعزز الرغبة الجنسية ويزيد من تدفق الدم في الأعضاء التناسلية.

المنشطات الجنسية الطبيعية للنساء

19- القهوة

من غرائب القهوة، والتي على الرغم من أنها ليست مثيرة للشهوة الجنسية في حد ذاتها، إلا أنها منبه ممتاز وتساعدنا على التركيز بشكل أفضل كثيراً.

في الواقع، من المعروف أن 62٪ من النساء اللواتي يشربن القهوة نشطات جنسياً أكثر من غيرهن، والأمر ذاته بالنسبة للشوكولاتة.

20- الهيلين

بالإضافة إلى فوائده للرجال، هناك فوائد كثيرة بالنسبة للنساء بسبب احتوائه على كميات كبيرة من فيتامين C الذي لا يحمي فقط من الأمراض ولكنه أيضا يحفز المناطق المرتبطة بالرغبة الجنسية في المخ.

وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يساعد في تقليل الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث، مثل جفاف المهبل.

21- شاي عشبة الدميانة

الموطن الأصلي لهذه العشبة في المكسيك والكاريبي وأميركا الجنوبية وناميبيا وجنوب إفريقيا.

استخدمت شعوب المايا القديمة هذه العشبة كعلاج للاكتئاب وزيادة الرغبة الجنسية لدى النساء.

22- الزنجبيل

يحسّن الدورة الدموية في المنطقة الأربية وبالتالي زيادة تدفق الدم في منطقة العانة، ويؤدي إلى استعداد أكبر للعلاقة الحميمة، ويطلق عليه “الفياغرا الوردية”؛ لأنه يمكن أن يقلل إلى حد كبير من الوقت الذي تحتاجه المرأة للوصول إلى النشوة الجنسية.

23- الأطعمة التي تحتوي على الأرجنين

تعد الأطعمة المحتوية على هذا الحمض الأميني “قنبلة ذرية” من المنشطات الجنسية الطبيعية.

يعمل هذا الحمض على زيادة حساسية الأعضاء التناسلية، وهو ما يعني إمكانية الوصول إلى العديد من هزات الجماع وبكثافة أعلى بكثير من المعتاد.

يوجد الأرجنين في اللحوم والبيض والجبن والمكسرات وحليب جوز الهند.

لديكم الآن الكثير من المكونات بالفعل، لذلك يمكنكم إعداد عشاء مثير ولذيذ، وهناك العديد من الطرق لاستخدام هذه المكونات في قائمة العشاء لشخصين. على سبيل المثال، يمكنكم أولاً إعداد بعض المأكولات البحرية، ثم شرائح الموز والمانجو والفراولة مع العسل والشوكولاتة والقليل من القرفة.. هذه وجبة لا تُقاوم!

24- الزيوت والعطور

في بعض الأحيان، يجد الأزواج مشكلة في الشعور بالعاطفة التي كانت لديهم من قبل.. الحياة نفسها، والكثير من المسؤوليات، والخلافات والعديد من العوامل الأخرى التي تجعل العلاقة الحميمة الرومانسية ذكرى قديمة.. لذا، فإن واحدة من المنشطات الطبيعية التي نوصي بها لاستعادة الرغبة الجنسية هي الزيوت العطرية مثل خشب الصندل والورود والياسمين والعديد من الزيوت الأخرى التي ثبت أن لها تأثير كبير في زيادة للشهوة الجنسية.

الجهاز الحوفي الموجود في الجزء الخلفي من الدماغ هو الذي يتحكم في الانفعالات، كالشهوة والغضب والحب والخوف والعاطفة، وحاسة الشم هي واحدة من أهم الطرق لتنشيطه.

كما أن تدليك البشرة ببعض الزيوت يساعد على زيادة الدورة الدموية، مما يزيد من استثارة الجسم تلقائياً.

25- زيت القرفة

هو زيت حار، له رائحة طيبة وحسية للغاية. يساعد في تحسين الدورة الدموية وتدفق الدم.

26- زيت الفلفل الأسود

ربما لم تسمع عن زيت الفلفل الأسود من قبل، إلا أنه يُستخدم في الطب الشعبي الآسيوي على نطاق واسع؛ وذلك لفوائده الكثيرة في زيادة التركيز وعلاج مشاكل الهضم، كما أنه محفز قوي للشهوة الجنية، ويجب استخدام كميات قليلة للغاية منه حتى لا يسبب ضرراً.

27- خشب الصندل

هذه الرائحة الغريبة المميزة للثقافات الآسيوية تحفز زيادة العاطفة وتحسن المزاج لمن يأمل في ليلة حميمة رومانسية.

28- عطر الورد

هو من أجمل العطور الذي يصل تأثيره مباشرة إلى القلب، لذلك هو مثالي لزيادة العاطفة بين الزوجين، لا سيّما في اللحظات الحميمة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن زيت الورد يحفز الدورة الدموية في الجسم.

29- يلانغ يلانغ

يُعرف أيضاً باسم زهرة شجرة الكانانغا العطرية التي توجد في بعض البلدان الآسيوية وأميركا الوسطى والجنوبية.

يُستخرج من هذه الزهرة زيت الإيلنغ العطري، وله رائحة تزيد الرغبة الجنسية وتشجع جاذبية الزوجين، كما يحفز الدورة الدموية، لذلك يُعد واحداً من أقوى الزيوت المثيرة للشهوة الجنسية.

30- الياسمين

يساعد في زيادة الرغبة الجنسية، تحديداً لدى المرأة، ويحسن المزاج والشعور بالطاقة والنشاط.

31- الباتشولي

تُستخدم خلاصة الباتشولي في الكثير من عطور اليوم، لرائحتها المسكية المذهلة.

32- زيت الزنجبيل

هو أيضاً من الزيوت الأساسية لتحفيز الشهوة الجنسية، وذلك بفضل رائحته الطيبة والدافئة وقدرته على تحسين الدورة الدموية.

كيف تستخدم الزيوت والعطور لزيادة الرغبة لدى الأزواج؟

الاستفادة من رائحتها: يمكن استخدام الفواحات في غرفة النوم أو المنزل، ويمكن وضع قطرات من الزيوت الأساسية مع الماء ورشّ الرذاذ في جميع أنحاء المنزل، مما يخلق رائحة هادئة ومميزة.

التدليك: عند استخدام زيوت الفلفل الأسود أو القرفة أو زيت الزنجبيل للتدليك، يجب تخفيفها بزيت اللوز أو جوز الهند.

أيضاً، يمكن استخدام قطرات من هذه الزيوت مع زيت الطعام.

عند الاستحمام: لا تستخدم الزيوت الحارّة مثل القرفة والفلفل والزنجبيل للاستحمام، يُفضل استخدام قطرات من خلاصة الأزهار مثل الباتشولي، الإيلنغ، والورد أو الياسمين في حمام ساخن لزيادة الاسترخاء وإشعال الرغبة الجنسية.

إعداد: أنمار رؤوف



