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قوات الجيش تدحر الانقلابيين في الشريجة والغارات تستهدف في خدير

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات
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صدت قوات الجيش الوطني اليوم الثلاثاء، هجوما شنته المليشيات الحوثية على مواقع كانت خسرتها خلال الأيام الماضية في جبهة الشريجة شمالي محافظة لحج.

وذكر موقع الجيش الوطني ان معارك شرسة دارت بين قوات الجيش والمليشيا عقب الهجوم اجبرت خلالها الجيش العناصر المهاجمة على التراجع والفرار.

وأسفرت المواجهات عن مصرع 20 من عناصر حوثيا واصابة أخرين.

في غضون ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء ، عدد من الغارات الجوية على مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية خدير جنوبي شرق محافظة تعز .

وذكرت المصادر أن الغارات استهدفت تجمعات واليات المليشيات في منطقة ضبوان غرب سائلة موقعه المحاذية لمديرية خدير ،مما أدى الى مقتل جرح العشرات من عناصر المليشيا بالإضافة الى تدمير عدد من الأليات التابعة لها.

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