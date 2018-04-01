دولة خليجية تبتاع 24 طائرة تايفون بريطانية بأسعار خيالية

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس- (CNN)

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وقّع وزير الدفاع البريطاني غافين وليامسون، صفقة لبيع قطر 24 طائرة مقاتلة من طراز "تايفون" الأحد، قائلا إنها ستؤمّن آلاف الوظائف للبريطانيين في القطاع الصناعي، وذلك خلال جلسة بحضور نظيره القطري، خالد العطية، تنفيذا لاتفاق أولي بين البلدين يعود إلى سبتمبر/أيلول الماضي.

الاتفاق الموقع الأحد يشمل أيضا إعلان نوايا لمواصلة السعي من أجل شراء طائرات بريطانية أخرى من طراز "هوك" وفقا لما أكده وليامسون عبر بيان لوزارة الدفاع البريطانية قال خلاله إنه العقد الأكبر منذ عقد من الزمن على صعيد مبيعات طائرة تايفون المقاتلة.

وبحسب الوزير البريطاني، فإن الطائرات ستعزز من قدرة الجيش القطري على مواجهة "التحديات المشتركة" للبلدين في الشرق الأوسط، وكذلك ضمان استقرار وأمن الدولة الخليجية، معتبرا أن الصفقة تعكس الثقة بالصناعة العسكرية البريطانية وتؤمّن آلاف الوظائف وتضخ المليارات في الاقتصاد البريطاني.

وتصل قيمة الصفقة إلى ثمانية مليارات دولار، وتشمل أيضا صواريخ عالية الدقة، إلى جانب برامج تدريبية بين البلدين. ولفت بيان الوزارة البريطانية إلى أن لدى لندن والدوحة "مصالح مشتركة في مواجهة التطرف العنيف وضمان استقرار المنطقة". وقد أكد البيان أن بريطانيا ستواصل السعي لبيع الطائرة إلى دول أخرى وبينها بلجيكا والسعودية.

وتأتي الصفقة مع بريطانيا بعد أيام فقط على شراء قطر 12 طائرة رفال فرنسية مقاتلة و50 طائرة إيرباص بقيمة تصل إلى 12 مليار يورو، وذلك على هامش زيارة قام بها الرئيس ايمانويل ماكرون إلى الدوحة التي تعيش وسط أزمة دبلوماسية مع عدد من دول الجوار، على رأس السعودية والبحرين والإمارات، التي قررت مقاطعتها بسبب اتهامها بدعم الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة، الأمر الذي تنفيه الدوحة.



