حذف أشهر أغنية في العالم من يوتيوب شاهدها المليارات لهذا السبب

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 452

تم حذف فيديو أغنية “Despacito” من موقع “يوتيوب” نتيجة هجوم قراصنة.

أعلنت صحيفة “The Independent” البريطانية عن اختفاء أشهر فيديو في العالم من موقع “يوتيوب”.

وأفادت المعلومات أن الفيديو حذف نتيجة هجوم قراصنة.

وتم نشر فيديو يظهر فيه مجهولون، يرتدون الأقنعة ويهددون بالسلاح، بدلا من فيديو الأغنية.

وقد حصلت أغنية “Despacito” على رقم قياسي من المشاهدات في تاريخ “يوتيوب”، حيث تجاوز عددها 5 مليارات مشاهدة.



