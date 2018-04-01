آخر الاخبار

الجامعات في عهد الحوثيين تتحول إلى مرتع للرذيلة واختطاف الطالبات زعيم شيعي يُعلن عن تقديم خدماته السياسية للتوسط بين السعودية وإيران الحوثيون يعلنون الحرب على صور الاغراء النسائية وفساتين الاعراس بصنعاء لهذا السب الإلهي – صور الجيش يواصل تقدمه في ميدي وينتزع عشرات الألغام من أحيائها موقف رسمي اماراتي يعلن دعمه ليمن موحد بقيادة الشرعية وتحركات على الارض تناقض ما يقوله (ابناء زايد) وزير في حكومة الانقلاب يثير جدلا بحديث مناطقي على ابناء تعز ومحافظات اخرى اسعار صرف غير ثابتة والعملة المحلية لا تشهد تحسنا (قائمة باسعار الصرف اليوم) ترتيبات لاخراج عبدالملك الحوثي من صعدة مع اقتراب قوات الجيش من مكان اختبائه وصحيفة تكشف اين التقى بالمبعوث الرئيس الصيني يعد بـ «انفتاح» اقتصادي مع واشنطن ترامب يتعهد برد قوي على الهجوم الكيماوي في سوريا


تعرف متى سيبدأ شهر رمضان القادم فلكيا

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 754

تشير الحسابات الفلكية رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام سيكون يوم الثلاثاء 15 مايو/آيار، فيما سيبدأ شهر رمضان الكريم الشهر المقبل 16 مايو/ آيار.

وتؤكد الحسابات الفلكية انه في هذا اليوم سيتم مشاهدة الهلال، وعليه يكون موعد أول أيام شهر رمضان، وفلكيا ايضا سيكون شهر رمضان لهذا العام كاملا أي (30 يوماً)، وأن شهر شعبان المقبل سيكون 29 يومًا.

وسيقع رمضان القادم بأكمله في فصل الربيع وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه، وبعد 5 سنوات أي عام 1444هجرية سيكون شهر رمضان في الشتاء ولياليه أطِول.

وأطول أيام رمضان القادم هو الخميس 14 يونيو/ حزيران الذي سيكون آخر يوم في الشهر الفضيل حيث ستكون مدة الصيام فيه أطول، أما أقصر يوم سيكون اليوم الأول ومدة الصيام فيه أقل.

وسيشهد شهر رمضان المقبل ظاهرة "التعامد" وهي وقوع الشمس في خط واحد مع الكعبة المشرفة، وذلك يوم 27 ماي/ أيار عند الساعة 9:18 صباحا بتوقيت غرينتش، وهو وقت الظهيرة بمكة المكرمة، وفي ذلك التوقيت سيُلاحظ المتواجدون في المسجد الحرام اختفاء ظل الكعبة المشرفة وجميع الأجسام تماماً وظل الزوال يصبح صفراً.

 
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#رمضان #صنعاء #الحوثيين #فلك
إقراء أيضاً
الجامعات في عهد الحوثيين تتحول إلى مرتع للرذيلة واختطاف الطالبات
الحوثيون يعلنون الحرب على صور الاغراء النسائية وفساتين الاعراس بصنعاء لهذا السب
الجيش يواصل تقدمه في ميدي وينتزع عشرات الألغام من أحيائها
موقف رسمي اماراتي يعلن دعمه ليمن موحد بقيادة الشرعية وتحركات على الارض تناقض ما
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس