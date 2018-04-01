تعرف متى سيبدأ شهر رمضان القادم فلكيا

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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تشير الحسابات الفلكية رؤية واستطلاع هلال شهر رمضان لهذا العام سيكون يوم الثلاثاء 15 مايو/آيار، فيما سيبدأ شهر رمضان الكريم الشهر المقبل 16 مايو/ آيار.

وتؤكد الحسابات الفلكية انه في هذا اليوم سيتم مشاهدة الهلال، وعليه يكون موعد أول أيام شهر رمضان، وفلكيا ايضا سيكون شهر رمضان لهذا العام كاملا أي (30 يوماً)، وأن شهر شعبان المقبل سيكون 29 يومًا.

وسيقع رمضان القادم بأكمله في فصل الربيع وهو أول رمضان يخرج من الصيف تماماً بكامل أيامه ولياليه، وبعد 5 سنوات أي عام 1444هجرية سيكون شهر رمضان في الشتاء ولياليه أطِول.

وأطول أيام رمضان القادم هو الخميس 14 يونيو/ حزيران الذي سيكون آخر يوم في الشهر الفضيل حيث ستكون مدة الصيام فيه أطول، أما أقصر يوم سيكون اليوم الأول ومدة الصيام فيه أقل.

وسيشهد شهر رمضان المقبل ظاهرة "التعامد" وهي وقوع الشمس في خط واحد مع الكعبة المشرفة، وذلك يوم 27 ماي/ أيار عند الساعة 9:18 صباحا بتوقيت غرينتش، وهو وقت الظهيرة بمكة المكرمة، وفي ذلك التوقيت سيُلاحظ المتواجدون في المسجد الحرام اختفاء ظل الكعبة المشرفة وجميع الأجسام تماماً وظل الزوال يصبح صفراً.



