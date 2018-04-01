الحوثيون يعلنون الحرب على صور الاغراء النسائية وفساتين الاعراس بصنعاء لهذا السب الإلهي – صور

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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في محاولة هابطة من الحوثيين إثبات خوفهم وورعهم من الله في الشارع اليمني , قادوا خلال الأيام الماضية حملة على محلات الأزياء وفساتين الاعراس, وصلت إلى حد التهديد والابتزاز لكل المحلات التي تظهر على واجهاتها فتيات فاتنات على المساحات الاعلانية لتلك المحلات , وطالبوا بإزالتها أو تغطية أماكن الاغراء في تلك الصور .

كما وجهت مليشيا الحوثي، أصحاب محلات تأجير فساتين الأعراس، بصنعاء، بطمس صور العرائس من اللوحات الإعلانية.

وأكدت مصادر محلية، أن الحوثيين أصدروا تعميما يقضي بإلزام أصحاب محلات تأجير فساتين الأعراس، في شارع كلية الشرطة، بالعاصمة صنعاء، على طمس صور العرائس الظاهرة في اللوحات الإعلانية، وكذا في أبواب المحلات، المخصصة لهذا الغرض.

ونقلت "يمن شباب " أن المليشيا الحوثية أرجعت سبب هذا القرار، بأن هذه الصور من شأنها أن تؤخر النصر، حسب زعمهم، في اشارة الى المعارك التي يخوضونها ضد أبناء الشعب اليمني، منذ انقلابهم على الدولة في سبتمبر 2014م.

وبحسب مراقبين، فإن هذا القرار الحوثي، يؤكد أن الجماعة تمشي على خطى الجماعات الإرهابية، كالقاعدة وداعش، في محاربتها للفن، وكذا إغلاق المحلات العامة، في العاصمة بحجة أن فيها إختلاط.



