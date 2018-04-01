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الجيش يواصل تقدمه في ميدي وينتزع عشرات الألغام من أحيائها

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعلنت قوات الجيش الوطني ،اليوم الثلاثاء،ان انتزعت عدد من الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيات الحوثية في أحياء مدينة ميدي شمالي غرب محافظة حجة قبل فرارها منها.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن مصدر عسكري أن فرق الهندسة التابعة للمنطقة العسكرية الخامسة انتزعت عشرات الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي الحدودية.

ولفت المصدر الى ان المليشيات الحوثية زرعت الألغام والعبوات الناسفة "بشكل هستيري" في أحياء المدينة قبل فرارها منها .

في غضون ذلك يواصل الجيش تقدمه في الأحياء الجنوبية لمدينة ميدي وسط معارك ضارية يخوضها مع المليشيا الحوثية التي تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة.

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