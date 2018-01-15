وزير في حكومة الانقلاب يثير جدلا بحديث مناطقي على ابناء تعز ومحافظات اخرى

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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اثار حديث قاله وزير في حكومة الانقلاب غير المعترف بها حفيظة طلاب بجامعة صنعاء حيث اعتبروه كلاما مناطقيا.

واطلق وزير التعليم العالي بحكومة الحوثيين حسين حازب(من ابناء محافظة مأرب) عبارات مناطقية ضد أبناء محافظات تعز والمحافظات الأخرى الجنوبية، خلال محاضرة يوم امس الاثنين، بجامعة صنعاء.

وقال طلاب في كلية الهندسة بجامعة صنعاء :"أثناء زيارة قام بها وزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، استعرض المدرسين والدكاترة التعريف بطلاب كلية الهندسة قسم هندسة النفط والغاز".

مضيفين: وأثناء لقاء التعارف انتظرنا تعليقات الوزير عن مستوى الدراسة وعن المواد التي يتم تدريسها والاستفادة منها والعملية التعليمية في الجامعة، الكثير من الأسئلة التي كانت تدور في رؤوسنا ونحن نتظر كلمة الوزير حازب وأخيراً نطق الوزير أثناء كلمته، وبدأ بطرح عدد من الأسئلة، قائلاً: هل يوجد طلاب من محافظة شبوة واجبنا لا يوجد وكرر السؤال: هل يوجد طلاب من محافظة حضرموت او من مارب أو من الجوف أو من محافظة الضالع أو من محافظة اب؟ فكانت الاجابة بالنفي ما عدا وجود طالب واحد من محافظة الضالع.

إلى أن طرح سؤاله الأخير: هل يوجد طلاب من محافظة تعز؟ فرفع أغلب الطلاب أيديهم بأنهم من محافظة تعز.

واشار الطلاب إلى أنهم انصدموا عندما علق الوزير، قائلاً: "أصحاب تعز خربوا بلادهم وطلعوا يدرسوا عندنا" ثم غادر القاعة بعد إطلاق هذه الكلمات.

وطالب عدد من الطلاب حكومة الحوثيين غير المعترف بها توضيح ما ذكره "حازب"



