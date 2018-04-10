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اسعار صرف غير ثابتة والعملة المحلية لا تشهد تحسنا (قائمة باسعار الصرف اليوم)

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -عملات
عدد القراءات 844

اسعار الصرف مقابل الريال اليمني 2018/04/10 الثلاثاء

البيع

الدولار:485.75

الريال السعودي: 129.1

الدرهم الإماراتي: 130.3

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105

الجنيه المصري: 20

اليورو: 580

دينار أردني:570

دينار كويتي:1100

جنيه استرليني:540

ليرة تركي:80

فرنك سويسري:350

رينجيت ماليزي:75

رمبي صيني:50,66

أسعار الشراء :

الدولار:486.75

الريال السعودي: 129.4

الدرهم الإماراتي:130.7

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

الجنيه المصري: 25

اليورو: 600

دينار أردني:590

دينار كويتي:1150

جنيه استرليني:600

ليرة تركي:90

فرنك سويسري:400

رينجيت ماليزي:80

رمبي صيني:52,74

 

ملاحظة: أسعار العملات غير ثابتة

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