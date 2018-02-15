ترتيبات لاخراج عبدالملك الحوثي من صعدة مع اقتراب قوات الجيش من مكان اختبائه وصحيفة تكشف اين التقى بالمبعوث

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -متابعات

عدد القراءات 2362

على وقع معارك طاحنة في صعدة وتواصل زحف قوات الجيش نحو معقل الحوثي ومخبأه في جبال مران تحدث صحيفة اماراتية عن ترتيبات لاخراج وتهريب زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي.

وتداولت مصادر موثوقة، بصنعاء، أنباء عن ترتيبات غير معلنة؛ لإخراج زعيم جماعة الحوثي من محافظة صعدة؛ عقب اقتراب قوات الجيش الوطني من مسقط رأسه في منطقة «مران»

ونقلت صحيفة "الخليج" الإمارتية أن زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي» يتواجد فعلياً في منطقة مران، التي عاد إليها، بعد انباء عن زيارة اضطرارية لصنعاء؛ التقى فيها بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قبل ايام.

ورجحت المصادر أن يغادر عبد الملك الحوثي اليمن إلى إيران أو الضاحية الجنوبية ببيروت بمساعدة ضباط من المخابرات الإيرانية؛ للحيلولة دون مقتله أو استهدافه من قبل قوات التحالف.

وتدور معارك مستمرة في عدد من جبهات القتال في محافظة صعدة حيث تقترب قوات الجيش من معقل زعيم الحوثيين في مران بصعدة (شمال اليمن) والتي أصبحت تبعد حوالي 10 كليو متر، بحسب تصريحات لقيادات في الجيش.



