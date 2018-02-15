آخر الاخبار

وزير في حكومة الانقلاب يثير جدلا بحديث مناطقي على ابناء تعز ومحافظات اخرى اسعار صرف غير ثابتة والعملة المحلية لا تشهد تحسنا (قائمة باسعار الصرف اليوم) ترتيبات لاخراج عبدالملك الحوثي من صعدة مع اقتراب قوات الجيش من مكان اختبائه وصحيفة تكشف اين التقى بالمبعوث الرئيس الصيني يعد بـ «انفتاح» اقتصادي مع واشنطن ترامب يتعهد برد قوي على الهجوم الكيماوي في سوريا علي القحم.. رحيل في زمن التهميش والاصطفاف السعودية تبدأ بإجراءات شق قناة بحرية ستحول قطر إلى جزيرة (بالصور) ثلاث مفاجآت غير سارة من السعودية لقطر بالأرقام.. هذا مانهبته ميليشيات الحوثي المال العام وتسبب في تدهور الاقتصاد طاقم حماية صالح الصماد يدهس شخصين في ذمار


ترتيبات لاخراج عبدالملك الحوثي من صعدة مع اقتراب قوات الجيش من مكان اختبائه وصحيفة تكشف اين التقى بالمبعوث

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس -متابعات
عدد القراءات 2362

على وقع معارك طاحنة في صعدة وتواصل زحف قوات الجيش نحو معقل الحوثي ومخبأه في جبال مران تحدث صحيفة اماراتية عن ترتيبات لاخراج وتهريب زعيم الانقلابيين عبدالملك الحوثي.

وتداولت مصادر موثوقة، بصنعاء، أنباء عن ترتيبات غير معلنة؛ لإخراج زعيم جماعة الحوثي من محافظة صعدة؛ عقب اقتراب قوات الجيش الوطني من مسقط رأسه في منطقة «مران»

ونقلت صحيفة "الخليج" الإمارتية أن زعيم الحوثيين «عبد الملك الحوثي» يتواجد فعلياً في منطقة مران، التي عاد إليها، بعد انباء عن زيارة اضطرارية لصنعاء؛ التقى فيها بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة قبل ايام.

ورجحت المصادر أن يغادر عبد الملك الحوثي اليمن إلى إيران أو الضاحية الجنوبية ببيروت بمساعدة ضباط من المخابرات الإيرانية؛ للحيلولة دون مقتله أو استهدافه من قبل قوات التحالف.

وتدور معارك مستمرة في عدد من جبهات القتال في محافظة صعدة حيث تقترب قوات الجيش من معقل زعيم الحوثيين في مران بصعدة (شمال اليمن) والتي أصبحت تبعد حوالي 10 كليو متر، بحسب تصريحات لقيادات في الجيش.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

#اليمن #صعدة #الحوثي
إقراء أيضاً
وزير في حكومة الانقلاب يثير جدلا بحديث مناطقي على ابناء تعز ومحافظات اخرى
اسعار صرف غير ثابتة والعملة المحلية لا تشهد تحسنا (قائمة باسعار الصرف اليوم)
بالأرقام.. هذا مانهبته ميليشيات الحوثي المال العام وتسبب في تدهور الاقتصاد
طاقم حماية صالح الصماد يدهس شخصين في ذمار
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس