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ترامب يتعهد برد قوي على الهجوم الكيماوي في سوريا

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- رويترز
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ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين أنه والقادة العسكريون يدرسون ردا أمريكيا على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في مطلع الأسبوع وتعهد بصدور قرار قوي في وقت قريب ربما يكون الليلة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بين نائبه مايك بنس (على يمينه) ومستشاره الجديد لشؤون الأمن القومي جون بولتون (على يساره) يتسلم تقارير من كبار مسؤولي القيادة العسكرية الأمريكية أثناء اجتماع في البيت الأبيض في واشنطن يوم الاثنين. 

وفي حديثه للصحفيين في بداية الاجتماع، قال ترامب إن الولايات المتحدة لديها خيارات عسكرية كثيرة بشأن سوريا وتوقع اتخاذ قرار الليلة أو بعد قليل من ذلك.

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