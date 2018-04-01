السعودية تبدأ بإجراءات شق قناة بحرية ستحول قطر إلى جزيرة (بالصور)

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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ذكرت صحيفة “سبق” السعودية أن قوات حرس الحدود للمملكة بدأت، اليوم الاثنين، استلام موقع منفذ سلوى الحدودي مع قطر بالكامل تمهيدا لتنفيذ مشروع شق قناة بحرية ضخمة بين البلدين.

ونشرت “سبق” صور حصرية قالت إنها تظهر بدء “استلام سلاح حرس الحدود للمنفذ من قطاعي الجوازات والجمارك اللذين خرجا بدورهما من الموقع في بداية سريعة لانطلاقة مشروع قناة سلوى البحرية”.

وكانت “سبق” قد كشفت قبل أيام عن مشروع سياحي متكامل يتمثل في شق قناة بحرية على طول الحدود مع قطر، من سلوى إلى خور العديد، ينفذه تحالف استثماري من القطاع الخاص، يضم شركات في هذا الحقل.

وتأتي دراسة هذا المشروع في الوقت الذي يستمر فيه توتر داخلي كبير في منطقة الخليج اندلع على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، يوم 5 يونيو عام 2017، العلاقات الدبلوماسية مع قطر ووقف الحركة البحرية والبرية والجوية معها، مما أدى إلى نشوب أزمة سياسية بين الدول المذكورة بالإضافة إلى حرب إعلامية واسعة النطاق.

ووفقًا لمعلومات نشرتها “سبق” ونشرتها أمس، من المقرر أن يمول مشروع القناة بالكامل من جهات سعودية وإماراتية استثمارية من القطاع الخاص، على أن تكون السيادة سعودية كاملة، فيما ستتولى شركات مصرية رائدة في مجال الحفر مهام حفر القناة المائية.

وذكرت مصادر الصحيفة أنه من المخطط لإنشاء قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإقامته، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.



