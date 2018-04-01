السعودية تبدأ بإجراءات شق قناة بحرية ستحول قطر إلى جزيرة (بالصور) ثلاث مفاجآت غير سارة من السعودية لقطر بالأرقام.. هذا مانهبته ميليشيات الحوثي المال العام وتسبب في تدهور الاقتصاد طاقم حماية صالح الصماد يدهس شخصين في ذمار منتدى «تحالف عاصفة الفكر» يتفق على الخطر الإيراني.. وإنقاذ اليمن مقتل قيادي حوثي على يد شقيقه المبعوث الأممي اليمن يبحث مع وزير خارجية الإمارات تطورات الوضع في اليمن الدوري الإيطالي ..نابولي يحقق فوزا صعبا على كييفو أردوغان: سنحقق أرقامًا قياسية في الواردات السياحية للبلاد بن دغر يشيد "بالتكتيك الجديد" للجيش الوطني في صعدة