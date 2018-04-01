طاقم حماية صالح الصماد يدهس شخصين في ذمار

الثلاثاء 10 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس- متابعات

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أقدم طاقم حماية القيادي الحوثي صالح الصماد، على دهس سائقي دراجة نارية، في مدينة ذمار اليمنية، حيث لقي أحدهما مصرعه جراء الحادثة، وفقًا لشهود عيان.

ونقل موقع ”إرم نيوز”، عن شهود عيان ان العشرات من العناصر المسلحة كانت برفقة القيادي الحوثي الصماد، حيث أقدموا على دهس سائقي دراجة، لقي أحدهم مصرعه.

وأشار الشهود إلى أن الطاقم الحوثي رفض نقل المصابين إلى المستشفى، ومضى في طريقه، ليتولى بعض الأهالي والمارة نقل المصابين إلى المستشفى، لكن أحدهم توفي بعد دقائق من وصوله إلى المستشفى.

وتعد حوادث دهس المواطنين من قبل مسلحي الحوثي الذين يقودون سياراتهم بسرعة عالية أمرًا شائعًا في مدينة ذمار، ففي الأسبوع الماضي دهست مركبة يقودها نجل قيادي حوثي سيدة مع طفلتها – توفيتا في الحال- بسبب السرعة الجنونية.



وكان رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى “صالح الصماد” زار صباح الإثنين مدينة ذمار، والتقى عددًا من زعماء القبائل والقيادات العسكرية، لإجبارهم على الدفع بمزيد من المجندين إلى معسكرات التدريب الحوثية.



