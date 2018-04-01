الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أشاد رئيس الوزراء بالتكتيك الجديد الذي وضعه الجيش الوطني في معارك جبهات صعدة المختلفة ضد المليشيات الحوثية.

واطلع خلال لقائه اليوم الإثنين، محافظ صعدة هادي طرشان ، على مستوى التقدم العسكري الكبير الذي احرزه أبطال القوات المسلحة في جبهة صعدة أمام مليشيات الحوثي الإنقلابية وفقا لوكالة "سبأ".

كما أطلع رئيس الوزراء، من المحافظ على نسق الجبهات التي تزحف صوب المدينة، ممثلة في الجبهة الغربية ومعسكر الكمب والمحاور العسكرية الجديدة في جبهة كتاف، وجبهة الملاحيظ، ولواء الوحدة و لواء فتح اللذان يخوضان معارك ضارية يتقدم فيها ابطال القوات المسلحة يوماً تلو الاخر لقطع خطوط الإمداد من الخط الاسفلتي على المليشيات.

وقال "ان هزيمة مليشيات الحوثي في صعدة، هو بداية هزيمتهم في صنعاء وتعز والحديدة والبيضاء، ولن تصمد المليشيات الحوثية المدعومة من إيران أمام القوة العسكرية الضاربة والاستحداثات الميدانية، الذي يمضي فيها الأبطال بثبات لإخماد الفتنة في عقر دارها".

وأضاف رئيس الوزراء، أن الرئيس هادي، يشرف على ادارةً المعارك، مشيراً إلى أن تعنت المليشيات تسبب في حالة دمار وتشريد للمواطنين من منازلهم ومزارعهم التي نهبتها مليشيات الحوثي.

من جانبه أكد محافظ صعدة على صمود أبطال القوات المسلحة، لافتا الى أن صعدة وابنائهم هم طليعة المحاربين للمد الفارسي الإيراني الذي تقوده مليشيات مأجورة تدعي حقاً الهياً، بشكل لا يتناسب مع مفهوم وقدرة المواطن اليمن الذي يُؤْمِن بالدمقراطية والتعددية السياسية والرافض للوجود السلالي الحوثي الإيراني في اليمن.



