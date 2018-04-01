الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 09 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 393

أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح "بالصمود الأسطوري" للجيش الوطني وأبناء محافظة تعز بمساندة ودعم الأشقاء في التحالف وجهود السلطة المحلية بقيادة المحافظ المبذولة لاستئناف مهام مؤسسات الدولة المختلف وتثبيت الأمن والاستقرار.

جاء ذلك خلال اتصالا هاتفيا اجراه ،اليوم الاثنين،بمحافظ محافظة تعز أمين أحمد محمود للاطلاع على المستجدات بالمحافظة وفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وأطلع المحافظ نائب الرئيس على التطورات الميدانية المختلفة في المحافظة وجهود استكمال التحرير وبسط سلطة الدولة، مشيدا بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش في مختلف المواقع وبدعم وإسناد أخوي من دول تحالف دعم الشرعية.

ولفت الفريق محسن الى أن الوضع الحرج الذي تعيشه اليمن وفي مقدمتها الأوضاع بمحافظة تعز بفعل انقلاب الحوثي المدعوم من إيران يستدعي تكاتف الجهود ورص الصفوف خلف القيادة الشرعية والعمل بجد لتخفيف معاناة الناس والتخلص من عبث المليشيا وجرائمه بحق المواطنين وتهديداتها للأمن والسلم الدوليين.



