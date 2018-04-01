معارك شرسة في ميدي والجيش يسيطر على مواقع جديدة

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات

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تواصلت المواجهات عنيفة ،اليوم الأحد، بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة ميدي بمحافظة حجة.

ونقل موقع الجيش الوطني "سبتمبرنت" عن مصادر ميدانية تأكيده إن معارك عنيفة تواصلت لليوم الثاني على التوالي بين الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الانقلابية في أحياء مدينة ميدي ضمن عملية عسكرية واسعة لتحرير ما تبقى من مدينة ميدي.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش الوطني أحكمت قبضتها على أحياء متفرقة كانت تحت سيطرة المليشيا الانقلابية جنوبي غرب مدينة ميدي.

واسفرت المعارك عن تكبد المليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح علاوة على أسر أربعة من عناصر المليشيا.



