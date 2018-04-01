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دراسة بريطانية تذهل النساء حول هذا الموضوع الحساس

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات
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أكدت أكبر دراسة بحثية بريطانية خاصة بصحة الحامل ، أن الجري أثناء الحمل آمن على صحة الأم وجنينها، لتدحض المعتقدات السابقة والمخاوف بشأن ممارسة الحامل للرياضة، والجري على وجه الخصوص.

وبحسب أطباء وباحثين من كلية ” كينغز كوليدج ” في لندن، فإن الحمل لا يتأثر بممارسة الرياضات الخفيفة والجري المعتدل، كما أنه ينعكس إيجابا على عملية الوضع.

وشخص الباحثون ، 6 حوامل يحترفن رياضة الجري، ووجدوا أن ممارسة الرياضة بانتظام قبل وأثناء الحمل قللت من مخاطر الولادة المبكرة، أو انخفاض وزن المولود.

كما حدت من التعب وآلام أسفل الظهر وعروق الدوالي وتورم الكاحلين.

ويرى باحثون أن الرياضات المفيدة للحوامل هي اليوغا، والهرولة يوميا لمدة 30 دقيقة، والسباحة.

بينما يحذر آخرون من ممارسة رياضة الوثب والرياضات الجماعية والقتالية ككرة السلة والكاراتيه والتزلج والغطس، لأنها قد تؤدي لإجهاد عضلة القلب والرئتين للحامل ولجنينها، مما يهدد صحتهما معا.

وكانت إحصائيات طبية حديثة أشارت إلى أن ثلث الحوامل غير متأكدات من مدى سلامة ممارسة الأنشطة الرياضية أثناء الحمل، خاصة مع اختلاف الحالة الطبية لكل واحدة منهن.

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#رياضة #نساء #حوامل
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