مأرب.. الاحتفال بإعادة تأهيل 27 طفلا من المجندين والمتأثرين بالحرب

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-مأرب

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اختتمت اليوم الاثنين بمدينة مأرب الدورة الثانية من المرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين بالحرب في اليمن, والذي تنفذه مؤسسة وثاق للتوجه المدني بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وفي حفل الاختتام قدم الأطفال المجندون صورة عما تعرضوا له في الجبهات بفقرات فنية مختلفة عكست الجهود التي بذلت من أجل إعادتهم إلى حياتهم الطبيعية, وممارسة حقوقهم في التعليم واللعب والرسم وغيرها من الأنشطة التي تحقق لهم طفولتهم التي افتقدوها أثناء تجنيدهم أو تأثرهم بالحرب.

واستعرض القائمون على المشروع "فلاشاً" للدورة عكس الأنشطة المختلفة والمحاضرات والجلسات النفسية التي خضع لها الأطفال طيلة شهر كامل.

ونظمت إدارة المشروع معرضاً لصور الأنشطة, ورسومات الأطفال المجندين والمتأثرين والتي أوضحت تأثرهم قبل وأثناء تأهيلهم نفسياً واجتماعياً.

وكرّمت إدارة المشروع في ختام الحفل 27 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب من عدة محافظات يمنية والذي حضره الدكتور عبدربه مفتاح وعدد من المسؤولين المحليين والناشطين الحقوقيين وأولياء أمور الأطفال المجندين.

ويذكر أن المشروع يهدف في مرحلتيه الثالثة والرابعة إلى إعادة تأهيل 81 طفلاً مجنداً ومتأثراً بالحرب, من عدة محافظات في الجمهورية اليمنية.



