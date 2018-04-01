خوفا من ملاحقة طلاب المملكة قانونياً في دول العالم تعميم جديد بحادثتين منفصلتين.. اغتيال مسؤول عسكري في تعز وزعيم قبلي بحضرموت الحكومة اليمنية تتحدث عن (ثروة مبشرة بخير كبير ومستقبل واعد منتظر) تراجع طفيف للدولار واسعار متقلبة لباقي العملات (تعرف على اسعار الصرف اليوم) الصومال تصادر ملايين الدولارات من طائرة إماراتية خاصة (صور) السيارات التركية تغزو أكثر من 160 دولة في العالم والاوربيون في المقدمة عدن في ظل سيطرة المليشيات غير مؤهلة لاستقبال المبعوث والاخير يلتقي عيدروس في الامارات مسئول أممي يصعق قيادة المجلس الانتقالي أثناء لقائه معهم الصومال تحرج الامارات في قضية (حقيبتين تحملان ملايين الدولارات) والاخيرة تحتج الرياض ترفع يد ابوظبي عن اليمن وتستخدم قوتها لمواجهة الاطماع الاماراتية (السواحل اليمنية تحت سيطرة الشرعية والبداية من ميون)