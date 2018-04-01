آخر الاخبار

خوفا من ملاحقة طلاب المملكة قانونياً في دول العالم تعميم جديد بحادثتين منفصلتين.. اغتيال مسؤول عسكري في تعز وزعيم قبلي بحضرموت الحكومة اليمنية تتحدث عن (ثروة مبشرة بخير كبير ومستقبل واعد منتظر) تراجع طفيف للدولار واسعار متقلبة لباقي العملات (تعرف على اسعار الصرف اليوم) الصومال تصادر ملايين الدولارات من طائرة إماراتية خاصة (صور) السيارات التركية تغزو أكثر من 160 دولة في العالم والاوربيون في المقدمة عدن في ظل سيطرة المليشيات غير مؤهلة لاستقبال المبعوث والاخير يلتقي عيدروس في الامارات مسئول أممي يصعق قيادة المجلس الانتقالي أثناء لقائه معهم الصومال تحرج الامارات في قضية (حقيبتين تحملان ملايين الدولارات) والاخيرة تحتج الرياض ترفع يد ابوظبي عن اليمن وتستخدم قوتها لمواجهة الاطماع الاماراتية (السواحل اليمنية تحت سيطرة الشرعية والبداية من ميون)


بحادثتين منفصلتين.. اغتيال مسؤول عسكري في تعز وزعيم قبلي بحضرموت

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة
عدد القراءات 362

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، مسؤولا عسكريا بمدينة تعز (وسط اليمن)، وفي الوقت ذاته اغتيل شيخ قبلي بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد).

مصادر أمنية قالت ان مسلحون يقتادون دراجة نارية اغتالو الضابط محمد أحمد مقبل، الذي يعمل مدربا في لواء العصبة.

وتأتي حادثة اغتيال محمد مقبل بعد اسبوع من اغتيال اثنين من المدربين الذين ينفذون دورات تدريبية عسكرية لتأهيل أفراد لواء العصبة.

في السياق ذاته، اغتال مسلحون مجهولون كانوا على متن دراجة نارية، الزعيم القبلي سلامة الكثيري في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت، ثم لاذوا بالفرار.

قناتنا في تليجرام إضغط هنــا

كلمات دالّة

إقراء أيضاً
الحكومة اليمنية تتحدث عن (ثروة مبشرة بخير كبير ومستقبل واعد منتظر)
عدن في ظل سيطرة المليشيات غير مؤهلة لاستقبال المبعوث والاخير يلتقي عيدروس في الام
مسئول أممي يصعق قيادة المجلس الانتقالي أثناء لقائه معهم
الرياض ترفع يد ابوظبي عن اليمن وتستخدم قوتها لمواجهة الاطماع الاماراتية (السواحل
اكثر خبر قراءة أخبار الوطـن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2018 مأرب برس