بحادثتين منفصلتين.. اغتيال مسؤول عسكري في تعز وزعيم قبلي بحضرموت

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ متابعات خاصة

عدد القراءات 362

اغتال مسلحون مجهولون، اليوم الاثنين، مسؤولا عسكريا بمدينة تعز (وسط اليمن)، وفي الوقت ذاته اغتيل شيخ قبلي بمحافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد).

مصادر أمنية قالت ان مسلحون يقتادون دراجة نارية اغتالو الضابط محمد أحمد مقبل، الذي يعمل مدربا في لواء العصبة.

وتأتي حادثة اغتيال محمد مقبل بعد اسبوع من اغتيال اثنين من المدربين الذين ينفذون دورات تدريبية عسكرية لتأهيل أفراد لواء العصبة.

في السياق ذاته، اغتال مسلحون مجهولون كانوا على متن دراجة نارية، الزعيم القبلي سلامة الكثيري في مدينة سيئون، بمحافظة حضرموت، ثم لاذوا بالفرار.



