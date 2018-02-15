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تراجع طفيف للدولار واسعار متقلبة لباقي العملات (تعرف على اسعار الصرف اليوم)

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -عملات
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أسعار صرف الدولار والريال السعودي وبقية العملات الأجنبية اليوم الإثنين 9 / أبريل /2018

أسعار البيع

الدولار:485.5

الريال السعودي: 129 

الدرهم الإماراتي: 130.3

الريال العماني: 1050

الريال القطري: 105

الجنيه المصري: 20

اليورو: 580

دينار أردني:570

دينار كويتي:1100

جنيه استرليني:540

ليرة تركي:80

فرنك سويسري:350

رينجيت ماليزي:75

رمبي صيني:50,66

أسعار الشراء :

الدولار:486 

الريال السعودي: 129.4

الدرهم الإماراتي:130.7

الريال العماني: 1070

الريال القطري:113

الجنيه المصري: 25

اليورو: 600

دينار أردني:590

دينار كويتي:1150

جنيه استرليني:600

ليرة تركي:90

فرنك سويسري:400

رينجيت ماليزي:80

رمبي صيني:52,74

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