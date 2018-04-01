السيارات التركية تغزو أكثر من 160 دولة في العالم والاوربيون في المقدمة

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس - الأناضول

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حطم قطاع السيارات التركي، في الربع الاول من العام الحالي، رقم قياسي جديد في الصادرات إذ بلغت قيمتها بلغت 8 مليارات و 228 مليون دولا.

ووفقا للمعلومات التي تم جمعها عن “اتحاد أولوداغ” لصادرات صناعة السيارات ومجلس المصدرين في تركيا٬ فإن قطاع السيارات في عام 2017 قد حقق صادرات بقيمة 7 مليار دولار.

وفي نفس الوقت من العام الحالي فقد زادت قيمة الصادرات التركية بنسب 17.5% لتبلغ 8 مليار و 228 مليون دولار وبهذا يكون لصناعة السيارات في تركيا الحصة الاكبر من اجمالي الصادرات بنسبة 20.2 بالمئة في الربع الاول من هذا العام.

وتأتي في المركز الثاني صناعة الملابس الجاهزة بنسبة 11.1 بالمئة٬ بنسبة 10.2 بالمئة للمواد والمنتجات الكيميائية و 8.7 بالمئة للصلب والمعادن.

وصدر قطاع السيارات في تركيا الى 164 دولة حول العالم و 12 منطقة حرة.

ففي في شهر مارس اذار من العام الماضي بلغت قيمة صادرات السيارات 2 مليار و 708 مليون و 842 الف دولار مقارنة مع نفس الشهر من العام الحالي حيث ازدادت الصادرات بنسبة 16.1 بالمئة لتبلغ 3 مليار و 222 الف دولار٬ وبهذا الرقم تجاوز القطاع حد 3 مليار دولار لأول مرة على أساس شهري وحطم رقم قياسي في سجل التصدير.

وتصدرت دول الاتحاد الاوروبي قائمة المستوردين للسيارات المصنعة في تركيا، حيث تحتل ألمانيا المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسيارات من تركيا، تليها إيطاليا، ثم فرنسا.

و الدول المستوردة للسيارات من تركيا والتي تسعة منها دول اوربية هي المانيا في المركز الاول ,ايطاليا في المركز الثاني , وفرنسا في المركز الثالث ,انجلترا في المركز الرابع و اسبانيا في المركز الخامس.

والتالي هي قائمة اكثر الدولة استيرادا للسيارات من تركيا بالارقام :

1- المانيا بقيمة 1.068.678 1.209.368

2-ايطاليا بقيمة816.251 944.214

3- فرنسا بقيمة 745.431 846.809

4- انجلترا بقيمة 776.827 752.857

5-اسبانيا بقيمة 403.751 444.003

6- بلجيكا بقيمة 297.604 364.811



