عدن في ظل سيطرة المليشيات الانفصالية غير مؤهلة لاستقبال المبعوث والاخير يلتقي عيدروس في الامارات

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 05 مساءً / مأرب برس -خاص

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التقى مبعوث الامم المتحدة الى اليمن مارتن غريفيث بقيادات جنوبية انفصالية في دولة الامارات العربية.

وعقد اليوم في العاصمة الإماراتية ابوظبي لقاء ضم قيادة مايسمى المجلس الانتقالي الجنوبي برئاسة عيدروس الزبيدي مع المبعوث الاممي إلى اليمن السيد مارتن غريفيث ونائبه السيد معين شريم وطاقم مكتب البعثة الاممية.

وكان المبعوث الاممي قد الغى زيارة كانت مقررة الى عدن وحضرموت عقب زيارته التي اجراها الايام الماضية الى صنعاء.

وبحسب مارتن فقد ارجع اسباب تأجيل الزيارة -التي يبدو انها قد الغيت مع لقائه اليوم بالقيادات الجنوبية -ارجعها لاسباب قال انها امنية ولوجستية.

وكان عيدرس الزبيدي قد تنقل بين ابوظبي وعدن ثم العودة الى الامارات مجددا بعد تعذر زيارة المبعوث الاممي الى العاصمة المؤقتة 'حيث كان انصار المجلس الانتقالي قد حشدوا لاستقبال المبعوث وهو الامر الذي لم يتم.

واين كانت اسباب مارتن غريفيث الا ان الاكيد هو الوضع الامني المقلق في عدن منذ سيطرة ما يسمي المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات وانتشار مليشيات الحزام الامني واحلالها بدلا عن قوات الدولة النظامية.



