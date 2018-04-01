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مسئول أممي يصعق قيادة المجلس الانتقالي أثناء لقائه معهم

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 04 مساءً / مأرب برس -مأرب
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كشف كبير خبراء مجلس الأمن الدولي ستيفن جاك أن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث قال لقيادة المجلس الانتقالي ان مهمة الامم المتحدة واضحة بشأن تحقيق السلام بما يحفظ وحدة واستقرار اليمن.

وأضاف في تغريدات بحسابة في تويتر أن "غريفيث" أكد لقيادات الانتقالي أنه "ضد اَي تحركات خارج المرجعيات الاساسية المتفق عليها وان كثير من الحقائق تناولها تقرير لجنة الخبراء عن وضع جنوب اليمن".

وأشار ستيفن جاك "ان لقاءات السيد مارتن غريفيث مع المجلس الانتقالي في ابوظبي لا تعني القبول بمشروعهم ضد السلام ووحدة وأمن واستقرار اليمن انما ضمن خطة الاستماع لكل القوى اليمنية وبصفتهم فصيل من الفصائل اليمنية بجنوب اليمن".

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث التقى قيادات المجلس الانتقالي اليوم الإثنين في العاصمة الإمارتية أبوظبي ضمن سلسلة لقاءات للاستماع إلى جميع أطراف الأزمة اليمنية.

كلمات مفتاحية : الأمم المتحدة المبعوث الأممي غريفيث المجلس الإنتقالي الحرب في اليمن

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#اليمن #المجلس_الانتقالي #عدن
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