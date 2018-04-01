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الصومال تحرج الامارات في قضية (حقيبتين تحملان ملايين الدولارات) والاخيرة تحتج

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت وسائل اعلام عربية ان قوات الأمن الصومالية صادرت عشرة ملايين دولار وصلت على متن طائرة إماراتية خاصة، في حين احتج مسؤولو السفارة الإماراتية بالعاصمة مقديشو على مصادرة الأموال وقالوا إنها تابعة للسفارة.

ونقلت عن مصادر حكومية أن السلطات الأمنية في مطار مقديشو عثرت على حقيبتين تحملان عشرة ملايين دولار على متن طائرة إماراتية خاصة، فأمرت بتفتيشهما.

واحتج مسؤولون من السفارة الإماراتية في مقديشو بأن الحقيبتين تعودان للسفارة، وأنهما تحويان أموالا نقدية مخصصة لدفع رواتب وحدات من الجيش الصومالي في مقديشو وإقليم بونتلاند.

وأصرت سلطات المطار على التحفظ على الحقيبتين، وتدخل في المناقشات الجارية في المطار قادة من الجيش والشرطة والمخابرات ووزير النقل الجوي في الحكومة الصومالية.

وقالت إن السلطات صادرت الحقيبتين عندما لم تستطع السفارة الإماراتية تقديم توضيحات مقنعة بشأن تلك الأموال، بينما سمحت المخابرات الصومالية للطائرة بالمغادرة، في حين لم يصدر عن الإمارات أو عن الحكومة الصومالية تعليق على هذا الحادث بعد.

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