الصومال تحرج الامارات في قضية (حقيبتين تحملان ملايين الدولارات) والاخيرة تحتج الرياض ترفع يد ابوظبي عن اليمن وتستخدم قوتها لمواجهة الاطماع الاماراتية (السواحل اليمنية تحت سيطرة الشرعية والبداية من ميون) صراع للحفاظ على المشهد الثقافي في اليمن زحف رجال الجيش يربك عبدالملك ويصيبه بالتخبط والذعر (الحوثي يأمر بقتل ابناء القبائل اليمنية ويصفهم بالخونة والبياعين) رونالدو غاضب من زيدان بعد التعادل مع أتلتيكو.. والسبب؟ ترامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران الحوثيون يحاكمون صالح وهذه هي تهمته مصير زعيم الحوثيين مجهول بعد استهداف مقره ومصادر حوثية تعترف بقرب سقوط صعدة والسلاليون يتداعون لمحاولة انقاذها صواريخ إيران .. وهم القوة الحوثية يطيل أمد المعاناة اليمنية تركيا تستقبل الدفعة الأولى من الضباط اليمنيين لـ«أغراض تدريبية»