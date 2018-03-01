زحف رجال الجيش يربك عبدالملك ويصيبه بالتخبط والذعر (الحوثي يأمر بقتل ابناء القبائل اليمنية ويصفهم بالخونة والبياعين)

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 02 مساءً / مأرب برس -تغطيات

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كشفت مصادر يمنية، أن زعيم الانقلابيين، عبدالملك الحوثي، عقد لقاء بكبار القيادات الميدانية في ميليشيات، بالتزامن مع تسارع التقدم الميداني لقوات الجيش اليمني بدعم من التحالف في معقل الميليشيا الرئيس بمحافظة صعدة، والذي تسبب بإرباك غير مسبوق في صفوفهم.

وأفاد مصدر مقرب من قيادي حوثي كبير حضر الاجتماع، بأن عبدالملك الحوثي، كرر تحذيره لهم أكثر من مرة من الاعتماد على القبائل في معركة جماعته المدعومة إيرانيا، ضد الشعب اليمني، ووصفهم بأنهم “خونة وبياعين”.

وأكد المصدر الحوثي، كما نقلت عنه وسائل اعلام محلية، أن زعيم الحوثيين أمر قادته خلال الاجتماع بقتل كل من يتراجع أو ينسحب من صفوفهم في جبهات القتال، وخاصة من أبناء القبائل، مبررا ذلك بمخاوفه من انضمامهم إلى جانب قوات الجيش الوطني.

ونسب ذات المصدر، إلى زعيم الحوثيين قوله إنه “يتعامل مع القبائل بحذر منذ البداية، ويتوقع خيانتهم في أية لحظة إذا وجدوا مصالحهم مع الآخرين”. وفق تعبيره

وأشار إلى أن عبدالملك الحوثي ظهر خلال الاجتماع مرتبكا ويتخبط في حديثه، مع اقتراب المعارك من مسقط رأسه في مران بصعدة التي لم يعد يفصل قوات الجيش اليمني عنها سوى أقل من 10كم.

وأثار التقدم السريع لقوات الجيش الوطني هلع زعيم الجماعة الذي بدوره استدعى قادة المليشيا والمقاتلين من مختلف الجبهات للدفاع عن صعدة، بحسب مصادر حوثية في صعدة.

وقالت المصادر لـ«مأرب برس»، ان «وتيرة تقدم قوات الشرعية في جبهات صعدة متسارعة؛ وإذا ما استمرت ستحقق مفاجآت خلال أسابيع»، مؤكدا ان «جبهات ما اسماهم المجاهدين ـ في اشارة الى الحوثيين ـ تتداعى ومناطق سيطرتم تتساقط ولديهم عجز كبير في المقاتلين».

وأكد ان «الأيام والأسابيع القادمة مفصلية وملامح الهزيمة بادية عليهم وان أظهروا عكسها»، مشيرا الى ان «وضع ⁧الحوثيين⁩ صعب جداً؛ سحبوا مقاتلين من جبهات اخرى ليعززوا جبهات صعدة المشتعلة».

وأوصحت المصادر ان «الغموض يسود حول مصير زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، بعد غارات مكثفة لمقاتلات التحالف استهدفت اجتماعاً لقادة الميليشيا في مديرية حيدان بمحافظة صعدة، وأسفرت عن مقتل عدد من القيادات»

وفيما، لم يحدد مكان الاجتماع أو طريقته، لكن زعيم الحوثيين لا يجري لقاءاته كالعادة مباشرة، بل عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في ظل تكهنات عديدة عن مكان اختبائه، حيث ترجح كثير من المصادر أنه في أحد كهوف صعدة الجبلية.

يذكر أن ميليشيا الحوثي، اكتسبت عداوات كثيرة مع عدد من القبائل اليمنية، حيث تتوجس بشدة من تأييد القبائل التي لا زالت في نطاق سيطرتها من مساندتها للشرعية ضدهم.



