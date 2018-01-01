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تامب يصف الأسد بـ"الحيوان" ويتوعد روسيا وإيران  

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 12 مساءً / مأرب برس-وكالات
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اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الروسي فلادمير بوتين وحكومة إيران بدعم الرئيس السوري بشار الأسد، في أعقاب ما يتردد عن وقوع هجوم كيماوي في مدينة دوما السورية.

وكتب ترامب في تغريدة: "الكثيرون لقوا حتفهم، بينهم نساء وأطفال، في هجوم كيماوي مجنون في سوريا"، مضيفا "الرئيس بوتين وروسيا وإيران مسؤولون عن دعم الحيوان الأسد. هناك ثمن كبير سيتعيّن دفعه. افتحوا مناطق على الفور للمساعدة الطبية والتحقق. كارثة إنسانية أخرى بلا سبب على الإطلاق. أمر مقزز".

وفي غضون ذلك، تزايدت الضغوط الداخلية في الولايات المتحدة الأمريكية على الرئيس ترامب، لاتخاذ موقف حاسم تجاه الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي مقابلة بمحطة "ايه بي سي"، وصف ليندسي غراهام، السيناتور الجمهوري، اليوم الأحد، الوقت الحالي بأنه "لحظة حاسمة" في رئاسة ترامب، موضحا أن الرئيس الأمريكي بإمكانه الآن أن يبدي حسما لم يظهره سلفه باراك أوباما أبدا.

 
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