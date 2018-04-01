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الحوثيون يحاكمون صالح وهذه هي تهمته

الإثنين 09 إبريل-نيسان 2018 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس- متابعات
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أحالت جماعة الحوثي ملف الرئيس السابق علي عبد الله صالح وأقاربه ومقربين منه إلى النيابة الجزائية المتخصصة فى صنعاء للتحقيق معهم بتهمة الخيانة العظمى.
ذكرت مصادر حقوقية يمنية أن جهاز الأمن السياسي (الاستخبارات) التي يسيطر عليها الحوثي في صنعاء، أحال ملف الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأولاده وأولاد أخيه وكذلك القيادي المؤتمري علي الشاطر، ورئيس المالية في الحزب فؤاد الكميم (مفرج عنهما) إلى النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء التابعة للحوثي، للتحقيق معهما بتهمة الخيانة العظمى.

 
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